Челябинский сенатор Маргарита Павлова получила памятную медаль от Росгвардии

Памятный знак сенатору вручил командующий Уральским округом войск нацгвардии Сергей Бойко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова получила памятную медаль от Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия). Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Познакомилась с новым командующим Уральским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенантом Сергеем Бойко. На торжественном заседании он вручил государственные награды сотрудникам спецподразделений, отличившимся в ходе спецоперации по защите мирных граждан Луганской и Донецкой народных республик. Памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии вручили и мне», — написала Павлова.

Судя по фотографиям, которые сенатор выложила в своих соцсетях, приказ о награждении ее медалью был подписан еще 7 февраля 2022 года. Медаль была учреждена в честь пятилетия войск Росгвардии и 210 лет войскам правопорядка России.

Маргарита Павлова и Сергей Бойко Telegram-канал Маргариты Павловой