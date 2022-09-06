Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова получила памятную медаль от Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия). Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Познакомилась с новым командующим Уральским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенантом Сергеем Бойко. На торжественном заседании он вручил государственные награды сотрудникам спецподразделений, отличившимся в ходе спецоперации по защите мирных граждан Луганской и Донецкой народных республик. Памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии вручили и мне», — написала Павлова.
Судя по фотографиям, которые сенатор выложила в своих соцсетях, приказ о награждении ее медалью был подписан еще 7 февраля 2022 года. Медаль была учреждена в честь пятилетия войск Росгвардии и 210 лет войскам правопорядка России.
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