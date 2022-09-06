06 сентября 2022

Азиатский партнер РФ назвал Путина лидером мира

Глава Мьянмы считает Путина мировым лидером
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Россия вышла на первое место в мире, когда Путин стал управлять страной, считает Мин Аун Хлайн Фото:

Президент РФ Владимир Путин является мировым лидером. Об этом сообщил премьер-министр Мьянмы и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн.

«Когда вы стали управлять страной, Россия, можно сказать, стала на первом месте в мире. И мы бы называли вас не лидером России, а лидером мира, потому что вы контролируете и организуете стабильность во всем мире», — обратился глава Мьянмы к президенту РФ во время Восточного экономического форума. В настоящий момент Мьянма является азиатским партнером России. Трансляцию форума ведет телеканал «Россия 24».

Ранее URA.RU сообщало, что Россия нашла нового покупателя нефти в Азии. Им стала страна Мьянма.

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Президент РФ Владимир Путин является мировым лидером. Об этом сообщил премьер-министр Мьянмы и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн. «Когда вы стали управлять страной, Россия, можно сказать, стала на первом месте в мире. И мы бы называли вас не лидером России, а лидером мира, потому что вы контролируете и организуете стабильность во всем мире», — обратился глава Мьянмы к президенту РФ во время Восточного экономического форума. В настоящий момент Мьянма является азиатским партнером России. Трансляцию форума ведет телеканал «Россия 24». Ранее URA.RU сообщало, что Россия нашла нового покупателя нефти в Азии. Им стала страна Мьянма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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