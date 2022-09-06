Азиатский партнер РФ назвал Путина лидером мира

Глава Мьянмы считает Путина мировым лидером

07 сентября 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Россия вышла на первое место в мире, когда Путин стал управлять страной, считает Мин Аун Хлайн Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин является мировым лидером. Об этом сообщил премьер-министр Мьянмы и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн. «Когда вы стали управлять страной, Россия, можно сказать, стала на первом месте в мире. И мы бы называли вас не лидером России, а лидером мира, потому что вы контролируете и организуете стабильность во всем мире», — обратился глава Мьянмы к президенту РФ во время Восточного экономического форума. В настоящий момент Мьянма является азиатским партнером России. Трансляцию форума ведет телеканал «Россия 24». Ранее URA.RU сообщало, что Россия нашла нового покупателя нефти в Азии. Им стала страна Мьянма.

Президент РФ Владимир Путин является мировым лидером. Об этом сообщил премьер-министр Мьянмы и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн. «Когда вы стали управлять страной, Россия, можно сказать, стала на первом месте в мире. И мы бы называли вас не лидером России, а лидером мира, потому что вы контролируете и организуете стабильность во всем мире», — обратился глава Мьянмы к президенту РФ во время Восточного экономического форума. В настоящий момент Мьянма является азиатским партнером России. Трансляцию форума ведет телеканал «Россия 24». Ранее URA.RU сообщало, что Россия нашла нового покупателя нефти в Азии. Им стала страна Мьянма.