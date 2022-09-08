Легендарный судья хочет вернуться в Челябинск, чтобы возглавить военный суд

Судья Сергей Рассоха претендует на пост председателя Челябинского гарнизонного военного суда

09 сентября 2022 в 23:23 Размер текста - 17 +

Сергей Рассоха 14 лет работал в Челябинске, затем перебрался в Екатеринбург Фото: Сергей Русанов © URA.RU Судья Центрального окружного военного суда Сергей Рассоха, который ранее 15 лет работал в Челябинском гарнизонном военном суде, подал заявление на пост председателя этого суда. Рассмотрено оно будет 20 сентября, сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Согласно повестке заседания ВККС РФ, заявление Сергея Борисовича Рассохи о рекомендации кандидатом на должность председателя Челябинского гарнизонного военного суда будет рассмотрено 20 сентября в 10:30. Конкурс на председателя был объявлен в апреле этого года. По данным на сайте Судьи.рф, Сергей Рассоха 14 августа 2001 года был назначен судьей Челябинского гарнизонного военного суда, где работал до 2015 года, затем стал зампредом Магнитогорского гарнизонного суда, а в 2019 году судьей Центрального окружного военного суда. Носит звание подполковника юстиции в отставке, участвовал в боевых действиях на территории Северного Кавказа. Рассоха рассматривал уголовное дело в отношении командира авиабазы «Шагол» Николая Гостева, которого обвиняли в крушении бомбардировщика СУ-24М в 2012 году. Тогда самолет рухнул в озеро Большой Кошкуль в Курганской области, его сумели увести от населенного пункта. Гостев был оправдан. Бывший председатель Челябинского гарнизонного суда Глеб Гальцев умер в 2022 году через некоторое время после отставки. Обязанности председателя исполняет Константин Бутко.

Судья Центрального окружного военного суда Сергей Рассоха, который ранее 15 лет работал в Челябинском гарнизонном военном суде, подал заявление на пост председателя этого суда. Рассмотрено оно будет 20 сентября, сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Согласно повестке заседания ВККС РФ, заявление Сергея Борисовича Рассохи о рекомендации кандидатом на должность председателя Челябинского гарнизонного военного суда будет рассмотрено 20 сентября в 10:30. Конкурс на председателя был объявлен в апреле этого года. По данным на сайте Судьи.рф, Сергей Рассоха 14 августа 2001 года был назначен судьей Челябинского гарнизонного военного суда, где работал до 2015 года, затем стал зампредом Магнитогорского гарнизонного суда, а в 2019 году судьей Центрального окружного военного суда. Носит звание подполковника юстиции в отставке, участвовал в боевых действиях на территории Северного Кавказа. Рассоха рассматривал уголовное дело в отношении командира авиабазы «Шагол» Николая Гостева, которого обвиняли в крушении бомбардировщика СУ-24М в 2012 году. Тогда самолет рухнул в озеро Большой Кошкуль в Курганской области, его сумели увести от населенного пункта. Гостев был оправдан. Бывший председатель Челябинского гарнизонного суда Глеб Гальцев умер в 2022 году через некоторое время после отставки. Обязанности председателя исполняет Константин Бутко.