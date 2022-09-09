Жители Миасса пожаловались Текслеру на отсутствие отопления

Жители Миасса пожаловались губернатору Текслеру на позднее начало отопительного сезона

Отопительный сезон в Миассе начнется только 1 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Миасса (Челябинская область) недовольны решением главы города Григория Тонких начать отопительный сезона с 1 октября. Они пожаловались на холод в квартирах губернатору Алексею Текслеру.

«Это возмутительно! То, что по прогнозам должно быть скоро потепление, суть дела не меняет. Во-первых, не факт, что оно будет, во-вторых, жары в квартирах все равно не будет», — пишет жительница Миасса Мария Мальцева в паблике «Теклсер, помоги!» с соцсети «ВКонтакте».

Она просит губернатора Челябинской области Алексея Текслера дать главам муниципалитетов указание, не ждать критических температур, а включать отопление по требованию. Согласно постановлению главы Миасса Григория Тонких, начало отопительного периода 2022—2023 годов в городе установлено с 12 сентября для объектов социальной сферы (по индивидуальным заявкам), с 1 октября — для объектов жилищного фонда.