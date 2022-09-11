Свердловские власти придумали, как привлечь в закрытые города бизнесменов

В Свердловской области сняли ограничения по большинству видов экономической деятельности в закрытых городах

12 сентября 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

В Свердловской области расширили условия для бизнесменов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В России расширили условия для экономической деятельности в закрытых городах, что обеспечит дополнительные возможности для развития бизнеса в Новоуральске и Лесном. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области. «До настоящего времени при создании территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) для резидентов устанавливался разрешенный перечень видов деятельности. Так, в территориях „Новоуральск“ и „Лесной“ были разрешены около 20 видов деятельности. Сейчас установлен запрещающий перечень из 23 видов, а вся остальная деятельность разрешена — это свыше двух тысяч наименований деятельности. Таким образом существенно повышается инвестиционная привлекательность этих преференциальных территорий», — отмечается на сайте. Ранее Евгений Куйвашев посетил Новоуральск (Свердловская область) 28 августа с рабочим визитом. На фестиваль «Новоуральское долголетие» его пригласили общественники. Также он посмотрел, как ведутся работы по благоустройству улицы Комсомольская.

В России расширили условия для экономической деятельности в закрытых городах, что обеспечит дополнительные возможности для развития бизнеса в Новоуральске и Лесном. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области. «До настоящего времени при создании территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) для резидентов устанавливался разрешенный перечень видов деятельности. Так, в территориях „Новоуральск“ и „Лесной“ были разрешены около 20 видов деятельности. Сейчас установлен запрещающий перечень из 23 видов, а вся остальная деятельность разрешена — это свыше двух тысяч наименований деятельности. Таким образом существенно повышается инвестиционная привлекательность этих преференциальных территорий», — отмечается на сайте. Ранее Евгений Куйвашев посетил Новоуральск (Свердловская область) 28 августа с рабочим визитом. На фестиваль «Новоуральское долголетие» его пригласили общественники. Также он посмотрел, как ведутся работы по благоустройству улицы Комсомольская.