11 сентября 2022

Свердловские власти придумали, как привлечь в закрытые города бизнесменов

В Свердловской области сняли ограничения по большинству видов экономической деятельности в закрытых городах
© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области расширили условия для бизнесменов Фото:

В России расширили условия для экономической деятельности в закрытых городах, что обеспечит дополнительные возможности для развития бизнеса в Новоуральске и Лесном. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

«До настоящего времени при создании территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) для резидентов устанавливался разрешенный перечень видов деятельности. Так, в территориях „Новоуральск“ и „Лесной“ были разрешены около 20 видов деятельности. Сейчас установлен запрещающий перечень из 23 видов, а вся остальная деятельность разрешена — это свыше двух тысяч наименований деятельности. Таким образом существенно повышается инвестиционная привлекательность этих преференциальных территорий», — отмечается на сайте.

Ранее Евгений Куйвашев посетил Новоуральск (Свердловская область) 28 августа с рабочим визитом. На фестиваль «Новоуральское долголетие» его пригласили общественники. Также он посмотрел, как ведутся работы по благоустройству улицы Комсомольская.

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В России расширили условия для экономической деятельности в закрытых городах, что обеспечит дополнительные возможности для развития бизнеса в Новоуральске и Лесном. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области. «До настоящего времени при создании территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) для резидентов устанавливался разрешенный перечень видов деятельности. Так, в территориях „Новоуральск“ и „Лесной“ были разрешены около 20 видов деятельности. Сейчас установлен запрещающий перечень из 23 видов, а вся остальная деятельность разрешена — это свыше двух тысяч наименований деятельности. Таким образом существенно повышается инвестиционная привлекательность этих преференциальных территорий», — отмечается на сайте. Ранее Евгений Куйвашев посетил Новоуральск (Свердловская область) 28 августа с рабочим визитом. На фестиваль «Новоуральское долголетие» его пригласили общественники. Также он посмотрел, как ведутся работы по благоустройству улицы Комсомольская.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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