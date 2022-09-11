В Пермском крае умер главный рыбак и охотник

В Пермском крае умер президент краевой федерации охотников и рыболовов Владимир Сенин

12 сентября 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Владимиру Сенину было 84 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае умер президент краевой федерации охотников и рыболовов Владимир Сенин. Об этом сообщает пермское министерство природных ресурсов в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Сенин также возглавлял общественное объединение охотников региона. «С глубоким прискорбием сообщаем, что 10 сентября на 84-м году ушел из жизни президент Пермской краевой федерации охотников и рыболовов Сенин Владимир Николаевич. Владимир Николаевич Сенин долгие годы возглавлял и руководил общественным объединением охотников Пермского края, много сил отдал на благо развития охотничьего хозяйства Прикамья, оставаясь в трудовом строю до самых последних дней», — сообщается в паблике. Отмечается, что Сенин был трудолюбивым, чутким к сотрудникам, добрым и честным руководителем. За трудовую деятельность он неоднократно получал правительственные и ведомственные награды. Сотрудники краевого минприроды выражают соболезнования родным и близким Владимира Сенина.

В Пермском крае умер президент краевой федерации охотников и рыболовов Владимир Сенин. Об этом сообщает пермское министерство природных ресурсов в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Сенин также возглавлял общественное объединение охотников региона. «С глубоким прискорбием сообщаем, что 10 сентября на 84-м году ушел из жизни президент Пермской краевой федерации охотников и рыболовов Сенин Владимир Николаевич. Владимир Николаевич Сенин долгие годы возглавлял и руководил общественным объединением охотников Пермского края, много сил отдал на благо развития охотничьего хозяйства Прикамья, оставаясь в трудовом строю до самых последних дней», — сообщается в паблике. Отмечается, что Сенин был трудолюбивым, чутким к сотрудникам, добрым и честным руководителем. За трудовую деятельность он неоднократно получал правительственные и ведомственные награды. Сотрудники краевого минприроды выражают соболезнования родным и близким Владимира Сенина.