Политологи нашли причину низкой явки на выборах свердловского губернатора

Политолог Гагарин: низкая явка на выборах губернатора Свердловской области связана с отсутствием интриги

13 сентября 2022 в 11:21 Размер текста - 17 +

Явка на свердловских выборах стала одной из самых низких в стране — 28,47% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Низкая явка на выборах губернатора Свердловской области — 28,47% — связана с отсутствием интриги. Действующий глава региона Евгений Куйвашев в сознании избирателей был лидером гонки, и мотивации голосовать у уральцев не возникло. К такому выводу пришел политолог Анатолий Гагарин. Губернаторские выборы состоялись в Свердловской области 11 сентября. В первом туре с результатом 65,78% победу одержал единоросс Куйвашев, переизбравшийся на свой третий срок. Явка же стала одной из самых низких среди регионов России — на участки пришли менее трети избирателей. По мнению Гагарина, такой итог связан с предсказуемостью выборов. «Если бы была жесткая конкурентная борьба, явка была бы больше, но тогда возникла бы вероятность второго тура. Избиратель голосует за позитив, за те программы, которые уже реально реализуются. Опять же это является подтверждением невысокой явки: все понимают, что Куйвашев фигура не только согласия, но и поддержанная федеральным центром, поэтому нет особой интриги и мотивации прийти и проголосовать за него», — пояснил Гагарин для экспертного портала «Региональные комментарии». Политконсультант Эдуард Коридоров, в свою очередь, считает ответственными за низкую явку самого Куйвашева и его оппонентов. Губернатор, по мнению эксперта, не смог сделать выборы важным событием для свердловчан. «Отчасти вина за низкую явку лежит на оппонентах, поскольку [кандидат от КПРФ Александр] Ивачев, так же как Куйвашев, ничего не сделал, чтобы повысить явку. Свердловская область — это традиционно протестный регион. Видимо, еще и это сыграло свою роль», — заключил Коридоров. Еще на старте кампании источники URA.RU рассказывали, что штаб Куйвашева, организующий голосование, рассчитывает провести выборы при низкой явке. Политтехнологи губернатора считали, что это принесет их кандидату более высокий результат. По неофициальным данным, явка не должна была превысить 36%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Низкая явка на выборах губернатора Свердловской области — 28,47% — связана с отсутствием интриги. Действующий глава региона Евгений Куйвашев в сознании избирателей был лидером гонки, и мотивации голосовать у уральцев не возникло. К такому выводу пришел политолог Анатолий Гагарин. Губернаторские выборы состоялись в Свердловской области 11 сентября. В первом туре с результатом 65,78% победу одержал единоросс Куйвашев, переизбравшийся на свой третий срок. Явка же стала одной из самых низких среди регионов России — на участки пришли менее трети избирателей. По мнению Гагарина, такой итог связан с предсказуемостью выборов. «Если бы была жесткая конкурентная борьба, явка была бы больше, но тогда возникла бы вероятность второго тура. Избиратель голосует за позитив, за те программы, которые уже реально реализуются. Опять же это является подтверждением невысокой явки: все понимают, что Куйвашев фигура не только согласия, но и поддержанная федеральным центром, поэтому нет особой интриги и мотивации прийти и проголосовать за него», — пояснил Гагарин для экспертного портала «Региональные комментарии». Политконсультант Эдуард Коридоров, в свою очередь, считает ответственными за низкую явку самого Куйвашева и его оппонентов. Губернатор, по мнению эксперта, не смог сделать выборы важным событием для свердловчан. «Отчасти вина за низкую явку лежит на оппонентах, поскольку [кандидат от КПРФ Александр] Ивачев, так же как Куйвашев, ничего не сделал, чтобы повысить явку. Свердловская область — это традиционно протестный регион. Видимо, еще и это сыграло свою роль», — заключил Коридоров. Еще на старте кампании источники URA.RU рассказывали, что штаб Куйвашева, организующий голосование, рассчитывает провести выборы при низкой явке. Политтехнологи губернатора считали, что это принесет их кандидату более высокий результат. По неофициальным данным, явка не должна была превысить 36%.