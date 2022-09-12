12 сентября 2022

Силовики привезут в свердловский суд сразу девять насильников

© Служба новостей «URA.RU»
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Наручники, арест, заключение, наручники
Дела свердловчан об изнасиловании, предположительно, не связаны друг с другом Фото:

Свердловский областной суд за день рассмотрит девять дел свердловчан, обвиненных в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Об этом свидетельствует информация, размещенная в картотеке суда.

Согласно опубликованным данным, 13 сентября в суд доставят девятерых мужчин, подозреваемых в половых преступлениях, совершенных в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Кировграде, Новоуральске и других городах. Эпизоды насилия не связаны друг с другом и будут рассмотрены в разное время.

Большинство из предполагаемых насильников судили за преступления в разных городах региона, а в областном суде рассматривают апелляции по их делам. Информация, касающаяся насильников, до приговора засекречена, а заседания проходят в закрытом режиме.

Один из свердловчан, в чьем деле фигурируют несколько эпизодов насильственных действий сексуального характера, — это Виталий Насртдинов. Его обвиняют также в жестоком убийстве в Кировграде. По версии следствия, осенью 2021 года он пришел к своей подруге, зарезал ее и маленьких сыновей, после чего сжег квартиру, пытаясь скрыть улики.

Ранее URA.RU сообщало о ряде громких дел об изнасиловании, произошедших в Свердловской области. В частности, осенью планируют начать суд над цыганами, которые изнасиловали троих школьниц на «вписке» в Екатеринбурге.

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Свердловский областной суд за день рассмотрит девять дел свердловчан, обвиненных в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Об этом свидетельствует информация, размещенная в картотеке суда. Согласно опубликованным данным, 13 сентября в суд доставят девятерых мужчин, подозреваемых в половых преступлениях, совершенных в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Кировграде, Новоуральске и других городах. Эпизоды насилия не связаны друг с другом и будут рассмотрены в разное время. Большинство из предполагаемых насильников судили за преступления в разных городах региона, а в областном суде рассматривают апелляции по их делам. Информация, касающаяся насильников, до приговора засекречена, а заседания проходят в закрытом режиме. Один из свердловчан, в чьем деле фигурируют несколько эпизодов насильственных действий сексуального характера, — это Виталий Насртдинов. Его обвиняют также в жестоком убийстве в Кировграде. По версии следствия, осенью 2021 года он пришел к своей подруге, зарезал ее и маленьких сыновей, после чего сжег квартиру, пытаясь скрыть улики. Ранее URA.RU сообщало о ряде громких дел об изнасиловании, произошедших в Свердловской области. В частности, осенью планируют начать суд над цыганами, которые изнасиловали троих школьниц на «вписке» в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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