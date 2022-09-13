Девелопер объяснил задержку сдачи элитного фитнес-клуба в Перми

Девелопер перенес сроки сдачи фитнес-клуба World class в Перми из-за задержек с поставками

14 сентября 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Это уже второй перенос сроков открытия Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Застройщик клубного дома «Москва» в Перми (ул. Пермская, 33) объяснил, почему первую очередь многофункционального комплекса (МФК), где должен открыться элитный сетевой фитнес-клуб World class, до сих пор не ввели в эксплуатацию, хотя по плану это должно было случиться в августе. Генеральный директор АО «Кортекс» Геннадий Кузнецов сообщил в telegram-канале клуба о задержках поставок материалов. «Дорогие друзья, хотим уведомить вас о том, что мы запустили процесс подачи документов комплекса МФК „Москва“ в Инспекцию государственного строительного надзора. В связи с тем, что в нынешнее время существуют очень большие задержки по поставкам материалов и оборудования, нам не удалось ввести в эксплуатацию фитнес-клуб в поставленные сроки», — рассказал в видеообращении Геннадий Кузнецов. Застройщик также сообщил, что прикладываются все усилия для того, чтобы в ближайшее время ввести в эксплуатацию первый пусковой комплекс, где будет находиться фитнес-клуб World Class. Стоит отметить, что это уже не первый перенос. Изначально фитнес-клуб планировал открытие в июне. Но из-за нарушения логистических цепочек пришлось сдвинуть срок. Кроме того, как сообщали пермские СМИ, на первоначальный перенос сдачи повлияла пандемия — зимой строители МФК болели коронавирусом. Нарушения логистических цепочек связывают с санкциями западных стран, которые они ввели против России из-за проведения вынужденной спецоперации на Украине. Из-за этого многие компании были вынуждены уйти из РФ. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением, планируя полностью закрыть потребность во многих товарах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Застройщик клубного дома «Москва» в Перми (ул. Пермская, 33) объяснил, почему первую очередь многофункционального комплекса (МФК), где должен открыться элитный сетевой фитнес-клуб World class, до сих пор не ввели в эксплуатацию, хотя по плану это должно было случиться в августе. Генеральный директор АО «Кортекс» Геннадий Кузнецов сообщил в telegram-канале клуба о задержках поставок материалов. «Дорогие друзья, хотим уведомить вас о том, что мы запустили процесс подачи документов комплекса МФК „Москва“ в Инспекцию государственного строительного надзора. В связи с тем, что в нынешнее время существуют очень большие задержки по поставкам материалов и оборудования, нам не удалось ввести в эксплуатацию фитнес-клуб в поставленные сроки», — рассказал в видеообращении Геннадий Кузнецов. Застройщик также сообщил, что прикладываются все усилия для того, чтобы в ближайшее время ввести в эксплуатацию первый пусковой комплекс, где будет находиться фитнес-клуб World Class. Стоит отметить, что это уже не первый перенос. Изначально фитнес-клуб планировал открытие в июне. Но из-за нарушения логистических цепочек пришлось сдвинуть срок. Кроме того, как сообщали пермские СМИ, на первоначальный перенос сдачи повлияла пандемия — зимой строители МФК болели коронавирусом. Нарушения логистических цепочек связывают с санкциями западных стран, которые они ввели против России из-за проведения вынужденной спецоперации на Украине. Из-за этого многие компании были вынуждены уйти из РФ. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением, планируя полностью закрыть потребность во многих товарах.