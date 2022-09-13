13 сентября 2022

Пермские школьники соревнуются в преодолении болот

МЧС Пермского края и министерство территориальной безопасности региона организовало для школьников соревнования «Школа безопасности — 2022»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, болото, осенний лес, природа пермского края, грибы в лесу, осень в лесу
В Пермском крае проходят соревнования для школьников Фото:

В Пермском крае стартовали соревнования среди школьников «Школа безопасности — 2022», они проходят на базе детского лагеря в поселке Новоильинский. Подробности о первых испытаниях, которые прошли дети, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Юных спортсменов ожидают как спортивные состязания, так и творческие конкурсы, где они смогут проявить свои знания и умения в смоделированных условиях. Сегодня преодолевали полосу препятствий, которая состояла из 12 этапов, в частности преодоление заболоченного участка, переправа по горизонтальной веревке, движение по подвесному бревну и другие», — рассказали в ведомстве.

Соревнования для подростков продлятся четыре дня. За победу будут бороться 14 команд из разных городов и поселков Пермского края.

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В Пермском крае стартовали соревнования среди школьников «Школа безопасности — 2022», они проходят на базе детского лагеря в поселке Новоильинский. Подробности о первых испытаниях, которые прошли дети, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «Юных спортсменов ожидают как спортивные состязания, так и творческие конкурсы, где они смогут проявить свои знания и умения в смоделированных условиях. Сегодня преодолевали полосу препятствий, которая состояла из 12 этапов, в частности преодоление заболоченного участка, переправа по горизонтальной веревке, движение по подвесному бревну и другие», — рассказали в ведомстве. Соревнования для подростков продлятся четыре дня. За победу будут бороться 14 команд из разных городов и поселков Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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