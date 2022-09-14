Партию обуви уничтожили в Челябинске

У бизнесмена изъяли в магазине 38 пар обуви Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Челябинске уничтожили 38 пар контрафактной обуви по решению арбитражного суда области. Как сообщили 15 сентября URA.RU в ГУ службы судебных приставов по региону, уничтоженный товар незаконно продавали с воспроизведением чужого товарного знака.

«Обувь — мужская и женская, всего семь наименований, — с признаками контрафакта была обнаружена в одном из магазинов „Планета Одежда и обувь“ в Ленинском районе Челябинска. В Роспотребнадзор обратился представитель организации-правообладателя товарного знака, представляющей интересы нескольких зарубежных компаний в России», — отметили в пресс-службе ведомства.

Проверка установила, что предприниматель продавал в магазине товары со схожими брендами без согласия правообладателя. Арбитражный суд области признал бизнесмена виновным и вынес ему наказание в виде предупреждения. При этом суд постановил контрафактную продукцию конфисковать и передать на уничтожение.

Исполнение судебного решения возложили на судебных приставов Ленинского района. Обувь была изъята и направлена в специализированную организацию на уничтожение.