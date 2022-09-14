14 сентября 2022

Партию обуви уничтожили в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Таганский ряд. Екатеринбург, обувь, кроссовки
У бизнесмена изъяли в магазине 38 пар обуви Фото:

В Челябинске уничтожили 38 пар контрафактной обуви по решению арбитражного суда области. Как сообщили 15 сентября URA.RU в ГУ службы судебных приставов по региону, уничтоженный товар незаконно продавали с воспроизведением чужого товарного знака.

«Обувь — мужская и женская, всего семь наименований, — с признаками контрафакта была обнаружена в одном из магазинов „Планета Одежда и обувь“ в Ленинском районе Челябинска. В Роспотребнадзор обратился представитель организации-правообладателя товарного знака, представляющей интересы нескольких зарубежных компаний в России», — отметили в пресс-службе ведомства.

Проверка установила, что предприниматель продавал в магазине товары со схожими брендами без согласия правообладателя. Арбитражный суд области признал бизнесмена виновным и вынес ему наказание в виде предупреждения. При этом суд постановил контрафактную продукцию конфисковать и передать на уничтожение.

Исполнение судебного решения возложили на судебных приставов Ленинского района. Обувь была изъята и направлена в специализированную организацию на уничтожение.

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В Челябинске уничтожили 38 пар контрафактной обуви по решению арбитражного суда области. Как сообщили 15 сентября URA.RU в ГУ службы судебных приставов по региону, уничтоженный товар незаконно продавали с воспроизведением чужого товарного знака. «Обувь — мужская и женская, всего семь наименований, — с признаками контрафакта была обнаружена в одном из магазинов „Планета Одежда и обувь“ в Ленинском районе Челябинска. В Роспотребнадзор обратился представитель организации-правообладателя товарного знака, представляющей интересы нескольких зарубежных компаний в России», — отметили в пресс-службе ведомства. Проверка установила, что предприниматель продавал в магазине товары со схожими брендами без согласия правообладателя. Арбитражный суд области признал бизнесмена виновным и вынес ему наказание в виде предупреждения. При этом суд постановил контрафактную продукцию конфисковать и передать на уничтожение. Исполнение судебного решения возложили на судебных приставов Ленинского района. Обувь была изъята и направлена в специализированную организацию на уничтожение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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