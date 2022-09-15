Жители Копейска за месяц сломали новые диван-качели

Качели были испорчены местными жителями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске Челябинской области менее чем за месяц местные жители испортили новые диван-качели из клееного бруса, которые были установлены в честь Дня города. Объект демонтируют и восстановят.

«За это время мы пресекали попытки раскачивания на угол более 180 градусов, нахождение на одной качели пяти (и более) человек, свисание со спинок, использование ног для трудоемкого раскачивания вбок от опоры к опоре и многие другие ужасающие примеры поведения как детей, так и взрослых. На данный момент каждая из качелей приведена в неподобающий вид и имеет повреждения, в некоторых случаях исключившие возможность безопасного использования», — сообщили в управлении благоустройства мэрии Копейска.

В ведомстве добавили, что все качели в ближайшие дни будут демонтированы. После этого специалисты рассмотрят возможность и способы их восстановления.

В комментариях под этим сообщением ведомства жители Копейска предложили сделать качели из бетона либо поставить у каждой сторожа с ружьем, заряженным солью.