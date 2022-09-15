Свердловчанка с криком раскидала детские самокаты возле школы. Видео

15 сентября 2022 в 23:35 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел возле школы №1 в Верхней Пышме Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) сняли на видео женщину, которая пришла к крыльцу школы №1 и с криками «мне ничего за это не будет» начала раскидывать детские самокаты. Видео инцидента появилось в соцсетях. «Утром на территории первой школы агрессивная женщина в состоянии опьянения с криками „Мне все равно за это ничего не будет!“ начала раскидывать припаркованные детские самокаты», — рассказал очевидец в сообществе «Верхняя Пышма, Среднеуральск, 8 район». К сообщению он прикрепил видео, на котором, в частности, видно, как дети с опаской смотрят на выходку женщины и закрывают уши от грохота. В комментариях к посту многие осудили поведение свердловчанки. «Детей напугала перед уроками! Как они потом заниматься будут?», — недоумевает один из пользователей. «Полицию нужно было вызывать», — добавляет другой.

В Верхней Пышме (Свердловская область) сняли на видео женщину, которая пришла к крыльцу школы №1 и с криками «мне ничего за это не будет» начала раскидывать детские самокаты. Видео инцидента появилось в соцсетях. «Утром на территории первой школы агрессивная женщина в состоянии опьянения с криками „Мне все равно за это ничего не будет!“ начала раскидывать припаркованные детские самокаты», — рассказал очевидец в сообществе «Верхняя Пышма, Среднеуральск, 8 район». К сообщению он прикрепил видео, на котором, в частности, видно, как дети с опаской смотрят на выходку женщины и закрывают уши от грохота. В комментариях к посту многие осудили поведение свердловчанки. «Детей напугала перед уроками! Как они потом заниматься будут?», — недоумевает один из пользователей. «Полицию нужно было вызывать», — добавляет другой.