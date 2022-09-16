16 сентября 2022

Школьницы в Миассе заявили, что им без родителей не продали булки

Школьницы в Миассе пожаловались, что им не продали булочки
© Служба новостей «URA.RU»
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Хлебокомбинат СМАК. Екатеринбург, булочка, сдоба, выпечка
Девочки утверждают, что кассир торговой сети попросил их прийти с родителями Фото:

Девочки-подростки в Миассе (Челябинская область) пожаловались, что сотрудник одной из торговых сетей города отказался продавать им булочки и сок, предложив сходить за родителями. За несовершеннолетних заступились другие покупатели, но кассир так и не отпустил товар.

«Мы с подругами пришли на кассу, где продавец сказал, что нам нет 18 лет. Он сказал отнести товар на полку и прийти с родителями. Я начала разбираться, почему нам не продают продукты 3+», — написала одна из девочек в паблике «Инцидент.Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

С ее слов, две покупательницы заступились за нее и подруг, но кассир наотрез отказался пробивать продукты. В итоге школьницы перешли на другую кассу, где их обслужили. В комментариях к посту многие пользователи выразили сомнения, что девочки хотели купить именно булочки и сок. Один из горожан подтвердил, что сталкивался с подобной ситуацией в другом магазине сети. Тогда несовершеннолетним отказались продать лапшу быстрого приготовления.

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Девочки-подростки в Миассе (Челябинская область) пожаловались, что сотрудник одной из торговых сетей города отказался продавать им булочки и сок, предложив сходить за родителями. За несовершеннолетних заступились другие покупатели, но кассир так и не отпустил товар. «Мы с подругами пришли на кассу, где продавец сказал, что нам нет 18 лет. Он сказал отнести товар на полку и прийти с родителями. Я начала разбираться, почему нам не продают продукты 3+», — написала одна из девочек в паблике «Инцидент.Миасс» в соцсети «ВКонтакте». С ее слов, две покупательницы заступились за нее и подруг, но кассир наотрез отказался пробивать продукты. В итоге школьницы перешли на другую кассу, где их обслужили. В комментариях к посту многие пользователи выразили сомнения, что девочки хотели купить именно булочки и сок. Один из горожан подтвердил, что сталкивался с подобной ситуацией в другом магазине сети. Тогда несовершеннолетним отказались продать лапшу быстрого приготовления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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