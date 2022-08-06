В Свердловской области с начала лета утонул 41 человек

07 августа 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

Чаще всего взрослые тонут из-за того, что находятся в состоянии алкогольного опьянения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На водоемах в Свердловской области с начала лета утонул 41 человек, девять из них — дети. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области на официальном сайте. «Число погибших на водных объектах продолжает расти. С начала лета в регионе произошли 60 происшествий на водоемах, утонули 41 человек, среди них девять детей. Все происшествия произошли на несанкционированных местах для купания», — рассказывают спасатели. Основной причиной, почему тонут взрослые, является алкогольное опьянение. Причина гибели детей — отсутствие присмотра со стороны взрослых. Накануне в Екатеринбурге на Нижнеисетском пруду утонул 23-летний мужчина. Он был пьян.

На водоемах в Свердловской области с начала лета утонул 41 человек, девять из них — дети. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области на официальном сайте. «Число погибших на водных объектах продолжает расти. С начала лета в регионе произошли 60 происшествий на водоемах, утонули 41 человек, среди них девять детей. Все происшествия произошли на несанкционированных местах для купания», — рассказывают спасатели. Основной причиной, почему тонут взрослые, является алкогольное опьянение. Причина гибели детей — отсутствие присмотра со стороны взрослых. Накануне в Екатеринбурге на Нижнеисетском пруду утонул 23-летний мужчина. Он был пьян.