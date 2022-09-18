В Пермском крае на пожаре погибли люди. Фото

19 сентября 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

В Чернушке сгорел частный дом Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Чернушке (Пермский край) сгорел частный дом, в огне погибли два человека. Подробности о пожаре рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС. «Сообщение о пожаре поступило 19 сентября в 03:53, на место были отправлены 23 человека личного состава и 7 единиц техники. В 04:10 пожар был потушен. К сожалению, в огне погибли два человека», — сообщили в ведомстве. Площадь горения составила 70 квадратных метров, сгорели частный дом, и пристрой к нему. Сейчас сотрудники МЧС выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают причины возникновения пожара. Пожар в частном доме Фото: Сообщество «Череда» «ВКонтакте»

В Чернушке (Пермский край) сгорел частный дом, в огне погибли два человека. Подробности о пожаре рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС. «Сообщение о пожаре поступило 19 сентября в 03:53, на место были отправлены 23 человека личного состава и 7 единиц техники. В 04:10 пожар был потушен. К сожалению, в огне погибли два человека», — сообщили в ведомстве. Площадь горения составила 70 квадратных метров, сгорели частный дом, и пристрой к нему. Сейчас сотрудники МЧС выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают причины возникновения пожара.