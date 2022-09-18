В Чернушке сгорел частный дом
В Чернушке (Пермский край) сгорел частный дом, в огне погибли два человека. Подробности о пожаре рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
«Сообщение о пожаре поступило 19 сентября в 03:53, на место были отправлены 23 человека личного состава и 7 единиц техники. В 04:10 пожар был потушен. К сожалению, в огне погибли два человека», — сообщили в ведомстве.
Площадь горения составила 70 квадратных метров, сгорели частный дом, и пристрой к нему. Сейчас сотрудники МЧС выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают причины возникновения пожара.
Пожар в частном доме
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»