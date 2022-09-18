18 сентября 2022
17 сентября 2022
16 сентября 2022

В Пермском крае на пожаре погибли люди. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
В Чернушке сгорел частный дом Фото:

В Чернушке (Пермский край) сгорел частный дом, в огне погибли два человека. Подробности о пожаре рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

«Сообщение о пожаре поступило 19 сентября в 03:53, на место были отправлены 23 человека личного состава и 7 единиц техники. В 04:10 пожар был потушен. К сожалению, в огне погибли два человека», — сообщили в ведомстве.

Площадь горения составила 70 квадратных метров, сгорели частный дом, и пристрой к нему. Сейчас сотрудники МЧС выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают причины возникновения пожара.

Пожар в частном доме
Фото:

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В Чернушке (Пермский край) сгорел частный дом, в огне погибли два человека. Подробности о пожаре рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС. «Сообщение о пожаре поступило 19 сентября в 03:53, на место были отправлены 23 человека личного состава и 7 единиц техники. В 04:10 пожар был потушен. К сожалению, в огне погибли два человека», — сообщили в ведомстве. Площадь горения составила 70 квадратных метров, сгорели частный дом, и пристрой к нему. Сейчас сотрудники МЧС выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают причины возникновения пожара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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