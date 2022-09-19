На воле медведи часто лакомятся муравьями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) медведь уничтожил целую «аллею» муравейников. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, насекомые для хищника служат источником белка.

«Медведь оставил после себя „аллею“ разрушенных муравейников в районе тропы, ведущей к Монблану. В поисках деликатесов мохнатый вандал разворошил некоторые купола до основания, и кое-где даже заметны отпечатки огромных лап», — рассказали URA.RU в нацпарке.

Как пояснили в учреждении, насекомые, а особенно, их личинки, входят в рацион питания медведей. Звери любят лакомиться муравьями. Медведь кладет облизанную лапу на муравейник, ждет, когда ее облепят встревоженные муравьи, слизывает их и процедуру повторяет.

Муравьиная кислота полезна для животного. Это вещество избавляет медведей от паразитов, выделяемое муравьями вещество помогает справиться со многими внутренними хворями. В то же время для муравьев визит медведя может быть фатальным: если хищник разрушит их жилище осенью, к зиме отстроить дом заново не получится.

В пресс-службе нацпарка отметили, что ведут постоянный учет лесных обитателей. В настоящее время на Таганае насчитывается порядка 25 медведей.

На муравейниках медведь оставил свои следы Фото: пресс-служба нацпарка