19 сентября 2022

Под Златоустом медведь уничтожил жилища лесных обитателей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На воле медведи часто лакомятся муравьями Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) медведь уничтожил целую «аллею» муравейников. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, насекомые для хищника служат источником белка.

«Медведь оставил после себя „аллею“ разрушенных муравейников в районе тропы, ведущей к Монблану. В поисках деликатесов мохнатый вандал разворошил некоторые купола до основания, и кое-где даже заметны отпечатки огромных лап», — рассказали URA.RU в нацпарке.

Как пояснили в учреждении, насекомые, а особенно, их личинки, входят в рацион питания медведей. Звери любят лакомиться муравьями. Медведь кладет облизанную лапу на муравейник, ждет, когда ее облепят встревоженные муравьи, слизывает их и процедуру повторяет.

Муравьиная кислота полезна для животного. Это вещество избавляет медведей от паразитов, выделяемое муравьями вещество помогает справиться со многими внутренними хворями. В то же время для муравьев визит медведя может быть фатальным: если хищник разрушит их жилище осенью, к зиме отстроить дом заново не получится.

В пресс-службе нацпарка отметили, что ведут постоянный учет лесных обитателей. В настоящее время на Таганае насчитывается порядка 25 медведей.

На муравейниках медведь оставил свои следы
Фото:
В нацпарке запечатлели целую «аллею» разоренных муравьиных куч
Фото:

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В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) медведь уничтожил целую «аллею» муравейников. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, насекомые для хищника служат источником белка. «Медведь оставил после себя „аллею“ разрушенных муравейников в районе тропы, ведущей к Монблану. В поисках деликатесов мохнатый вандал разворошил некоторые купола до основания, и кое-где даже заметны отпечатки огромных лап», — рассказали URA.RU в нацпарке. Как пояснили в учреждении, насекомые, а особенно, их личинки, входят в рацион питания медведей. Звери любят лакомиться муравьями. Медведь кладет облизанную лапу на муравейник, ждет, когда ее облепят встревоженные муравьи, слизывает их и процедуру повторяет. Муравьиная кислота полезна для животного. Это вещество избавляет медведей от паразитов, выделяемое муравьями вещество помогает справиться со многими внутренними хворями. В то же время для муравьев визит медведя может быть фатальным: если хищник разрушит их жилище осенью, к зиме отстроить дом заново не получится. В пресс-службе нацпарка отметили, что ведут постоянный учет лесных обитателей. В настоящее время на Таганае насчитывается порядка 25 медведей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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