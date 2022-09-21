У пермяка похитили криптоферму на 4 млн рублей

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Компьютерные провода серверов. Екатеринбург, компьютер, питание
Оборудование для майнинга находилось в бытовке у жд путей Фото:

У жителя Пермского края похитили криптовалютную ферму стоимостью 4 млн рублей. Добывающее оборудование находилось в одной из бытовок на Верещагинской дистанции пути, сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.

«Подсудимый совместно со своим знакомым на территории Верещагинской дистанции пути проникли в бытовку, где хранилось компьютерное оборудование для майнинга криптовалюты, и похитили его. Общая стоимость техники составила более 4 млн рублей», — сообщает прокуратура.

Полицейские нашли подозреваемых, ими оказались 42-летней житель Перми и его знакомый. Самого мужчину осудили по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (хищение чужого имущества). Похитителя приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Также суд постановил возместить полностью ущерб пострадавшему.

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У жителя Пермского края похитили криптовалютную ферму стоимостью 4 млн рублей. Добывающее оборудование находилось в одной из бытовок на Верещагинской дистанции пути, сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. «Подсудимый совместно со своим знакомым на территории Верещагинской дистанции пути проникли в бытовку, где хранилось компьютерное оборудование для майнинга криптовалюты, и похитили его. Общая стоимость техники составила более 4 млн рублей», — сообщает прокуратура. Полицейские нашли подозреваемых, ими оказались 42-летней житель Перми и его знакомый. Самого мужчину осудили по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (хищение чужого имущества). Похитителя приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Также суд постановил возместить полностью ущерб пострадавшему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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