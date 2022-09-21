У пермяка похитили криптоферму на 4 млн рублей

21 сентября 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Оборудование для майнинга находилось в бытовке у жд путей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У жителя Пермского края похитили криптовалютную ферму стоимостью 4 млн рублей. Добывающее оборудование находилось в одной из бытовок на Верещагинской дистанции пути, сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. «Подсудимый совместно со своим знакомым на территории Верещагинской дистанции пути проникли в бытовку, где хранилось компьютерное оборудование для майнинга криптовалюты, и похитили его. Общая стоимость техники составила более 4 млн рублей», — сообщает прокуратура. Полицейские нашли подозреваемых, ими оказались 42-летней житель Перми и его знакомый. Самого мужчину осудили по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (хищение чужого имущества). Похитителя приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Также суд постановил возместить полностью ущерб пострадавшему.

У жителя Пермского края похитили криптовалютную ферму стоимостью 4 млн рублей. Добывающее оборудование находилось в одной из бытовок на Верещагинской дистанции пути, сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. «Подсудимый совместно со своим знакомым на территории Верещагинской дистанции пути проникли в бытовку, где хранилось компьютерное оборудование для майнинга криптовалюты, и похитили его. Общая стоимость техники составила более 4 млн рублей», — сообщает прокуратура. Полицейские нашли подозреваемых, ими оказались 42-летней житель Перми и его знакомый. Самого мужчину осудили по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (хищение чужого имущества). Похитителя приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Также суд постановил возместить полностью ущерб пострадавшему.