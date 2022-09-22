Медведев: у России нет обратной дороги

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Россия не свернет со своего пути, заявил Дмитрий Медведев Фото:
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Мобилизация в России

Россия выбрала свой путь и не свернет с него. Об этом после объявления в РФ частичной мобилизации для защиты от агрессии со стороны НАТО заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет», — написал Медведев в своем telegram-канале.

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Россия выбрала свой путь и не свернет с него. Об этом после объявления в РФ частичной мобилизации для защиты от агрессии со стороны НАТО заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет», — написал Медведев в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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