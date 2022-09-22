В свердловской деревне нашли труп мужчины без головы

В деревне Большое Седельниково поезд переехал 19-летнего мужчину

В деревне Большое Седельниково поезд переехал молодого человека (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В деревне Большое Седельниково (Свердловская область) 17 сентября нашли труп 19-летнего мужчины без головы. Местные жители сообщили, что его переехал поезд.

«Молодого человека из деревни Большое Седельниково задавил поезд. Ему было 19 лет», — пишет Е1.RU со ссылкой на жителей. Одна из жительниц рассказала, что мама мужчины купила ему квартиру, они планировали переехать.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. «По предварительным данным, вечером 17 сентября на четном пути 63 километра 8 ПК перегона Седельниково — Арамиль смертельно травмирован мужчина. В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — пояснили в ведомстве.

Ранее агентство писало об инциденте, который произошел 13 августа на Асбестообогатительной фабрике ПАО «Ураласбест». Там на женщину, которая после смены пошла в туалет, упал вагон, проезжающего поезда. Она скончалась на месте.