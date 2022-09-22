22 сентября 2022

В свердловской деревне нашли труп мужчины без головы

В деревне Большое Седельниково поезд переехал 19-летнего мужчину
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, тепловоз, маневровый локомотив, поезд, товорняк, чмэ3
В деревне Большое Седельниково поезд переехал молодого человека (архивное фото) Фото:

В деревне Большое Седельниково (Свердловская область) 17 сентября нашли труп 19-летнего мужчины без головы. Местные жители сообщили, что его переехал поезд.

«Молодого человека из деревни Большое Седельниково задавил поезд. Ему было 19 лет», — пишет Е1.RU со ссылкой на жителей. Одна из жительниц рассказала, что мама мужчины купила ему квартиру, они планировали переехать.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. «По предварительным данным, вечером 17 сентября на четном пути 63 километра 8 ПК перегона Седельниково — Арамиль смертельно травмирован мужчина. В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — пояснили в ведомстве.

Ранее агентство писало об инциденте, который произошел 13 августа на Асбестообогатительной фабрике ПАО «Ураласбест». Там на женщину, которая после смены пошла в туалет, упал вагон, проезжающего поезда. Она скончалась на месте.

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В деревне Большое Седельниково (Свердловская область) 17 сентября нашли труп 19-летнего мужчины без головы. Местные жители сообщили, что его переехал поезд. «Молодого человека из деревни Большое Седельниково задавил поезд. Ему было 19 лет», — пишет Е1.RU со ссылкой на жителей. Одна из жительниц рассказала, что мама мужчины купила ему квартиру, они планировали переехать. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. «По предварительным данным, вечером 17 сентября на четном пути 63 километра 8 ПК перегона Седельниково — Арамиль смертельно травмирован мужчина. В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — пояснили в ведомстве. Ранее агентство писало об инциденте, который произошел 13 августа на Асбестообогатительной фабрике ПАО «Ураласбест». Там на женщину, которая после смены пошла в туалет, упал вагон, проезжающего поезда. Она скончалась на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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