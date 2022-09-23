Генпрокурор подсчитал ущерб России от ареста активов за рубежом

Генпрокурор Краснов: по требованию России за рубежом арестовали активы на 500 миллионов долларов

23 сентября 2022 в 11:10 Размер текста - 17 +

По словам генпрокурора, активы арестованы на сумму более 500 миллиардов долларов Фото: Официальный сайт президента РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Более 60 объектов недвижимости и других активов на 500 миллионов долларов арестованы по требованию России за рубежом. Об этом рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. «На текущий момент, несмотря на напряженную международную повестку, Генеральной прокуратурой России обеспечивается и контролируется сохранение компетентными органами иностранных государств ареста на более чем 60 объектов недвижимого имущества, а также финансовые активы в сумме, эквивалентной полмиллиарда долларов США», — сказал Краснов в ходе встречи в Астане, где с членами ШОС обсуждаются вопросы возврата незаконно выведенных из государства активов. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее «Роснефть» обвинила Германию в незаконном захвате ее активов. Представители компании добавили, что видят в этом нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики. Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган пояснял, что президент РФ Владимир Путин поменял правила работы финансовой системы РФ, чтобы защитить фондовый рынок от недружественных инвесторов. Западные страны начали вводить антироссийские санкции после того, как РФ объявила спецоперацию на Украине. Несмотря на это, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о том, что многие иностранные компании заинтересованы в возобновлении своей деятельности на территории РФ.

Более 60 объектов недвижимости и других активов на 500 миллионов долларов арестованы по требованию России за рубежом. Об этом рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. «На текущий момент, несмотря на напряженную международную повестку, Генеральной прокуратурой России обеспечивается и контролируется сохранение компетентными органами иностранных государств ареста на более чем 60 объектов недвижимого имущества, а также финансовые активы в сумме, эквивалентной полмиллиарда долларов США», — сказал Краснов в ходе встречи в Астане, где с членами ШОС обсуждаются вопросы возврата незаконно выведенных из государства активов. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее «Роснефть» обвинила Германию в незаконном захвате ее активов. Представители компании добавили, что видят в этом нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики. Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган пояснял, что президент РФ Владимир Путин поменял правила работы финансовой системы РФ, чтобы защитить фондовый рынок от недружественных инвесторов. Западные страны начали вводить антироссийские санкции после того, как РФ объявила спецоперацию на Украине. Несмотря на это, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о том, что многие иностранные компании заинтересованы в возобновлении своей деятельности на территории РФ.