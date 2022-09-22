В минцифры Челябинской области ждут разъяснений о мобилизации программистов

Сотрудникам IT-компаний сообщат о действиях в период мобилизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области ожидает от Минцифры РФ порядка действий IT-компаний в рамках отсрочки от мобилизации сотрудников фирм. Решения 23 сентября озвучили в Минобороны РФ.

«Минцифры региона руководствуется официальной позицией Минобороны РФ, которая разъясняет вопрос мобилизации специалистов IT-компаний и телеком-отрасли. Ожидаем от федерального Минцифры порядок действий компаний для оформления отсрочки на своих сотрудников, который доведем до регионального IT-сообщества», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Как стало известно, власти не станут привлекать на военную службу граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям из высокотехнологичных компаний с аккредитацией. К ним отнесли сотрудников IT-фирм, операторов связи, ряда средств массовой информации, банков.

Освободить от призыва программистов 22 сентября власти попросила Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». По этому поводу организация обратилась с письмом в федеральное министерство цифрового развития.

В IT-компаниях Челябинска сообщили URA.RU, что подготовка одного специалиста занимает продолжительный срок. Исполнительный директор ООО «Блик Технолоджи» Максим Маркелов пояснил, что специалисту, чтобы вникнуть в особенности разработки конкретного цифрового продукта, требуется не менее года. Гендиректор ООО «Готовые Бизнес Приложения» Арсений Сокольников отметил, что программисты предпочли не дожидаться будущих решений и массово уезжают из страны.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Военкоматы начали работу по призыву граждан. Цели привлечения на военную службу соответствуют задачам спецоперации, проводимой на Украине с 24 февраля, уточняли в Минобороны.