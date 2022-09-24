Житель Златоуста потерял пальцы из-за наезда трамвая

В Златоусте Челябинской области трамвай отрезал пальцы пожилому мужчине, который внезапно вышел на рельсы. Заблокированную руку человека извлекли из-под колесной пары спасатели.
«24 сентября в девятом часу вечера пожилой златоустовец, возвращаясь домой, решил перейти трамвайные пути в удобном для себя, но не разрешенном для перехода месте в районе остановки „Братьев Кадомцевых“. В результате ДТП мужчина оказался заблокирован за первой колесной парой, он потерял четыре пальца левой руки», — уточнили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.
По данным ведомства, данный участок дороги освещен не был, а человек не посмотрел по сторонам. Водитель трамвая применила экстренное торможение, однако мгновенно остановить транспорт не могла.
«Для оказания экстренной помощи врачам пришлось по земле подползать к пострадавшему под вагон. Спасатели Златоустовского отряда областной ПСС произвели деблокировку раненого, при помощи спинального щита эвакуировали его из-под трамвая, донесли до кареты и передали бригаде скорой медицинской помощи», — добавили в пресс-службе ведомства.
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