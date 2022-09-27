Мобилизованные екатеринбуржцы рассказали, как получили повестки. Фото, видео

Из военкоматов Екатеринбурга выехали новые группы мобилизованных

27 сентября 2022 в 21:53 Размер текста - 17 +

Истории призванных мужчин отличаются одна от другой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Днем 27 сентября в 32-й военный городок прибыли две новые группы екатеринбуржцев, попавших под частичную мобилизацию, — из Кировского и Чкаловского военкоматов. Пока мужчины ждали отправки, корреспонденты URA.RU поговорили с ними. И у каждого собеседника оказалась своя, не похожая на другие, история. «[Повестку мне] на руки домой принесли. Я подписал», — поделился 47-летний горожанин. В начале 1990-х он участвовал в грузино-абхазском конфликте. Его военно-учетная специальность связана с противотанковыми ракетами. «[Как отношусь к мобилизации?] положительно. Полностью положительно. Я с начала спецоперации примерно понимал, что придет повестка, так что к этому был готов. Мои сослуживцы тоже едут туда [на Украину]», — добавил он. 34-летнему спасателю Василию о повестке рассказали на работе. Он, сержант ВДВ, два года отслужил артиллеристом. Его друг (на видео — в красном костюме) тоже артиллерист, но имеет также опыт механика-водителя. В 2010 году парень участвовал в российско-китайских учениях. «Повестку получил заказным письмом. Пришел в военкомат. Мне сказали — до востребования. На следующий день востребовался. Трое детей», — поделился он не без сожаления. Вопрос, пытался ли он убедить военкомат, что, возможно, более полезен семье, парень счел наивным («Здесь же не детский сад»). Жен и других близких они попросили не провожать — так проще покидать дом. Из Кировского военкомата на сборы уехали 52 человека (это первая отправка) Фото: Денис Аллаяров © URA.RU Аналогично поступил 44-летний доброволец, попросивший не снимать его на видео и не называть имени. «Пришел в военкомат вчера, сказали, завтра едешь», — поделился он. Офицер запаса, старший лейтенант (служил в 12-й бригаде спецназа). Кладовщик Егор (32 года) тоже пришел в военкомат, не дожидаясь повестки. Он уже был на Украине — в 2014—2015 годах, в самом начале войны между Киевом и Донбассом. Отправился туда после того, как националисты сожгли Дом профсоюзов в Одессе. «14-й мотострелковый батальон Луганской народной армии. Хотел идти добровольцем в батальон „Барс“, и как раз объявили мобилизацию. Я сказал: „Ребята, я лучше с федеральными войсками поеду“. Родственники посмотрели на меня, как на идиота. Один друг расстроился, потому что его не взяли. Считаю, долг любого гражданина — отвечать за свою страну. У нас, кроме нашей страны, ничего нет», — сказал Егор. «Пришли к родителям, сказали, что меня призывают, что я обязан. Положительно отношусь [к мобилизации]. Если не мы туда пойдем, они сюда придут, нужно защищать свою родину», — считает Дмитрий. Его военная специальность — начальник радиостанции. Младший сержант. Похоронному агенту Василию повестка пришла на квартиру, которую он продал. «Соседи позвонили и сказали, что мне пришла повестка. Я приехал в военкомат и сказал: „Вот он, я здесь“. Они сказали: „Все, хорошо. Пожалуйста, приходи“. И оформили. В 2010—2011 годах служил в Хабаровске, батальон связи. Не думал никогда, что снова пойду служить. Иду с желанием», — поделился мужчина. Группа мобилизованных в Чкаловском районе уместилась в двух небольших автобусах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Днем 27 сентября в 32-й военный городок прибыли две новые группы екатеринбуржцев, попавших под частичную мобилизацию, — из Кировского и Чкаловского военкоматов. Пока мужчины ждали отправки, корреспонденты URA.RU поговорили с ними. И у каждого собеседника оказалась своя, не похожая на другие, история. «[Повестку мне] на руки домой принесли. Я подписал», — поделился 47-летний горожанин. В начале 1990-х он участвовал в грузино-абхазском конфликте. Его военно-учетная специальность связана с противотанковыми ракетами. «[Как отношусь к мобилизации?] положительно. Полностью положительно. Я с начала спецоперации примерно понимал, что придет повестка, так что к этому был готов. Мои сослуживцы тоже едут туда [на Украину]», — добавил он. 34-летнему спасателю Василию о повестке рассказали на работе. Он, сержант ВДВ, два года отслужил артиллеристом. Его друг (на видео — в красном костюме) тоже артиллерист, но имеет также опыт механика-водителя. В 2010 году парень участвовал в российско-китайских учениях. «Повестку получил заказным письмом. Пришел в военкомат. Мне сказали — до востребования. На следующий день востребовался. Трое детей», — поделился он не без сожаления. Вопрос, пытался ли он убедить военкомат, что, возможно, более полезен семье, парень счел наивным («Здесь же не детский сад»). Жен и других близких они попросили не провожать — так проще покидать дом. Аналогично поступил 44-летний доброволец, попросивший не снимать его на видео и не называть имени. «Пришел в военкомат вчера, сказали, завтра едешь», — поделился он. Офицер запаса, старший лейтенант (служил в 12-й бригаде спецназа). Кладовщик Егор (32 года) тоже пришел в военкомат, не дожидаясь повестки. Он уже был на Украине — в 2014—2015 годах, в самом начале войны между Киевом и Донбассом. Отправился туда после того, как националисты сожгли Дом профсоюзов в Одессе. «14-й мотострелковый батальон Луганской народной армии. Хотел идти добровольцем в батальон „Барс“, и как раз объявили мобилизацию. Я сказал: „Ребята, я лучше с федеральными войсками поеду“. Родственники посмотрели на меня, как на идиота. Один друг расстроился, потому что его не взяли. Считаю, долг любого гражданина — отвечать за свою страну. У нас, кроме нашей страны, ничего нет», — сказал Егор. «Пришли к родителям, сказали, что меня призывают, что я обязан. Положительно отношусь [к мобилизации]. Если не мы туда пойдем, они сюда придут, нужно защищать свою родину», — считает Дмитрий. Его военная специальность — начальник радиостанции. Младший сержант. Похоронному агенту Василию повестка пришла на квартиру, которую он продал. «Соседи позвонили и сказали, что мне пришла повестка. Я приехал в военкомат и сказал: „Вот он, я здесь“. Они сказали: „Все, хорошо. Пожалуйста, приходи“. И оформили. В 2010—2011 годах служил в Хабаровске, батальон связи. Не думал никогда, что снова пойду служить. Иду с желанием», — поделился мужчина.