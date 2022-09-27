BI спрогнозировал превращение России в сверхдержаву

27 сентября 2022 в 21:37 Размер текста - 17 +

Сибирские территории России являются потенциально пригодными для зарубежных инвесторов Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Инвестиции в потенциально благоприятные территории Сибири для сельскохозяйственной продукции, могут превратить Россию в сверхдержаву. Об этом сообщил Business Insider. «Все эти обширные земли, которыми они владеют в Сибири, станут самыми большими и продуктивными сельскохозяйственными угодьями в мире в ближайшие три десятилетия», — пишет новостной портал. Это поможет стать России сверхдержавой. Портал ссылается на управляющего фондом из Гонконга на конференции Forbes Global CEO Conference в Сингапуре. Также уточняется, что в Сибири находятся одни из крупнейших в мире запасов незанятых пахотных земель с хорошим потенциалом и Россия является потенциально пригодной страной для инвесторов. Ранее Business Insider сообщал о том, что американские аналитики, прогнозировавшие сильный экономический спад России из-за начала спецоперации, ошиблись в расчетах. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью защиты мирного населения Донбасса. США и западные страны начали вводить санкции против РФ, но сами столкнулись с последствиями своего решения.

Инвестиции в потенциально благоприятные территории Сибири для сельскохозяйственной продукции, могут превратить Россию в сверхдержаву. Об этом сообщил Business Insider. «Все эти обширные земли, которыми они владеют в Сибири, станут самыми большими и продуктивными сельскохозяйственными угодьями в мире в ближайшие три десятилетия», — пишет новостной портал. Это поможет стать России сверхдержавой. Портал ссылается на управляющего фондом из Гонконга на конференции Forbes Global CEO Conference в Сингапуре. Также уточняется, что в Сибири находятся одни из крупнейших в мире запасов незанятых пахотных земель с хорошим потенциалом и Россия является потенциально пригодной страной для инвесторов. Ранее Business Insider сообщал о том, что американские аналитики, прогнозировавшие сильный экономический спад России из-за начала спецоперации, ошиблись в расчетах. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью защиты мирного населения Донбасса. США и западные страны начали вводить санкции против РФ, но сами столкнулись с последствиями своего решения.