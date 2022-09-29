При обстреле ВСУ погибли 30 беженцев

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Среди погибших беженцев есть дети, сообщил Родион Мирошник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области, по предварительным данным, в результате погибли около 30 человек. Об этом заявил глава представительства Луганской народной республики в России Родион Мирошник.

«По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети», — сказал Мирошник в своем telegran-канале. По его словам, из-за постоянных атак со стороны ВСУ экстренные службы не могут вывезти тела с места трагедии.

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Вооруженные силы Украины обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области, по предварительным данным, в результате погибли около 30 человек. Об этом заявил глава представительства Луганской народной республики в России Родион Мирошник. «По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети», — сказал Мирошник в своем telegran-канале. По его словам, из-за постоянных атак со стороны ВСУ экстренные службы не могут вывезти тела с места трагедии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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