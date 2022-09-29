При обстреле ВСУ погибли 30 беженцев

29 сентября 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Среди погибших беженцев есть дети, сообщил Родион Мирошник Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области, по предварительным данным, в результате погибли около 30 человек. Об этом заявил глава представительства Луганской народной республики в России Родион Мирошник. «По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети», — сказал Мирошник в своем telegran-канале. По его словам, из-за постоянных атак со стороны ВСУ экстренные службы не могут вывезти тела с места трагедии.

Вооруженные силы Украины обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области, по предварительным данным, в результате погибли около 30 человек. Об этом заявил глава представительства Луганской народной республики в России Родион Мирошник. «По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети», — сказал Мирошник в своем telegran-канале. По его словам, из-за постоянных атак со стороны ВСУ экстренные службы не могут вывезти тела с места трагедии.