При обстреле ВСУ погибли 30 беженцев

Среди погибших беженцев есть дети, сообщил Родион Мирошник
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области, по предварительным данным, в результате погибли около 30 человек. Об этом заявил глава представительства Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети», — сказал Мирошник в своем telegran-канале. По его словам, из-за постоянных атак со стороны ВСУ экстренные службы не могут вывезти тела с места трагедии.