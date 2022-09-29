Новая Каховка осталась без газа из-за удара ВСУ

29 сентября 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

ВСУ подорвали газопровод Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины подорвали газопровод в Херсонской области. Без газа остались Новокаховский городской округ и Каховский район, сообщает администрация города. «После ракетного обстрела в ночь на 29 сентября были повреждены магистральный газопровод высокого давления в районе н. п. Брылевка и электросети в городе Таврийске, городе-спутнике Новой Каховки», — передает администрация Новой Каховки в telegram-канале. Аварийные бригады перекрыли газоснабжение. Ведутся восстановительные работы. ВСУ активно обстреливают освобожденные российской армией районы. Были обстреляны колонны с беженцами в Харьковской области, есть погибшие. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля с целью защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны Киева.

Вооруженные силы Украины подорвали газопровод в Херсонской области. Без газа остались Новокаховский городской округ и Каховский район, сообщает администрация города. «После ракетного обстрела в ночь на 29 сентября были повреждены магистральный газопровод высокого давления в районе н. п. Брылевка и электросети в городе Таврийске, городе-спутнике Новой Каховки», — передает администрация Новой Каховки в telegram-канале. Аварийные бригады перекрыли газоснабжение. Ведутся восстановительные работы. ВСУ активно обстреливают освобожденные российской армией районы. Были обстреляны колонны с беженцами в Харьковской области, есть погибшие. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля с целью защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны Киева.