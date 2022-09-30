В Челябинской области 729 беженцев из ЛДНР получат выплаты

Материальную помощь окажут прибывшим из Луганской и Донецкой народных республик Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Выплаты из федерального бюджета получат 729 беженцев, прибывших в Челябинскую область из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил челябинский депутат Госдумы Олег Голиков

«В соответствии с указом президента РФ, регионам поручено обеспечить возможность выплат гражданам ЛДНР, Херсона и Запорожской области, и лицам без гражданства, которые вынужденно покинули эти территории и прибыли в Россию. Выплаты предоставляются за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В Челябинской области на денежную поддержку могут рассчитывать 792 человека из ЛДНР», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что ежемесячная пенсия для беженцев составит 10 тысяч рублей, выплата инвалидам — 10 тысяч рублей, ветеранам Великой Отечественной войны — 5 тысяч рублей. Также единовременное пособие могут получить беременные (10 тысяч рублей) и матери после рождении ребенка (20 тысяч рублей). На каждого ребенка до 18 лет ежемесячно будут платить 4 тысячи рублей, а если ребенок находится под опекой — 15 тысяч рублей. Ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка — 10 тысяч рублей.

В августе президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных выплатах прибывшим в Россию гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики и Украину. На территории Украины проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны.