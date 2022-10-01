01 октября 2022

Свердловчане провели автопробег и выстроились буквой Z в поддержку бойцов спецоперации. Фото, видео

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Автопробег Урал своих не бросает. Екатеринбург , российский флаг, флаг рф
Патриотический флешмоб прошел в Асбесте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Автомобилисты из Асбеста (Свердловская область) устроили автопробег с российскими флагами в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной операции РФ на Украине. Видео и фотографии флешмоба местные жители публикуют в соцсетях.

«Асбест. Автопробег и флешмоб в поддержку наших бойцов», — написали в сообществе «Подслушано Асбест». К посту прикрепили видео, на котором видна колонна автомобилистов с флагами России, а также фотографию, как машины выстроили буквой Z.

Ранее автопробег в поддержку президента России Владимира Путина и специальной операции на Украине прошел в Екатеринбурге. Акции в поддержку армии и спецоперации проходят по всей России. В поддержку нашей армии автомобилисты на стекла машин клеят символичные буквы Z и V. Буква Z означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

Жители Асбеста устроили патриотический флешмоб
Фото:

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Автомобилисты из Асбеста (Свердловская область) устроили автопробег с российскими флагами в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной операции РФ на Украине. Видео и фотографии флешмоба местные жители публикуют в соцсетях. «Асбест. Автопробег и флешмоб в поддержку наших бойцов», — написали в сообществе «Подслушано Асбест». К посту прикрепили видео, на котором видна колонна автомобилистов с флагами России, а также фотографию, как машины выстроили буквой Z. Ранее автопробег в поддержку президента России Владимира Путина и специальной операции на Украине прошел в Екатеринбурге. Акции в поддержку армии и спецоперации проходят по всей России. В поддержку нашей армии автомобилисты на стекла машин клеят символичные буквы Z и V. Буква Z означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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