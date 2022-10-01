Автомобилисты из Асбеста (Свердловская область) устроили автопробег с российскими флагами в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной операции РФ на Украине. Видео и фотографии флешмоба местные жители публикуют в соцсетях.
«Асбест. Автопробег и флешмоб в поддержку наших бойцов», — написали в сообществе «Подслушано Асбест». К посту прикрепили видео, на котором видна колонна автомобилистов с флагами России, а также фотографию, как машины выстроили буквой Z.
Ранее автопробег в поддержку президента России Владимира Путина и специальной операции на Украине прошел в Екатеринбурге. Акции в поддержку армии и спецоперации проходят по всей России. В поддержку нашей армии автомобилисты на стекла машин клеят символичные буквы Z и V. Буква Z означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».
Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo