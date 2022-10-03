03 октября 2022

В Минцифры отметили успехи региональных властей в освоении соцсетей

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В России зарегистрировано 89 тысяч госпабликов Фото:

Большая часть российских регионов подключились к проекту «Госпаблики» и активно используют его инструментарий, что помогает властям выстраивать доверительное общение в населением. Об этом рассказала замдиректора департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры РФ Галина Сташевская в ходе Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT» в Санкт-Петербурге.

«Из 152 млн наших граждан 130 млн являются постоянными пользователями интернета. Задача государства — донести информационную повестку до гражданина, поэтому мы идем за своим пользователем в социальные сети. Ключевым инструментом присутствия государства в соцсетях становятся госпаблики, которые выступают новой точкой контакта и взаимодействия с широкой аудиторией. Официальная страница дает пользователю уверенность, что он получает достоверную и актуальную информацию, а государству предоставляет возможность осуществлять коммуникацию „без галстуков“ и сокращать дистанцию с населением», — заявила Сташевская.

Как рассказал начальник отдела по развитию госпабликов АНО «Диалог Регионы» Денис Зацепин, на сегодняшний день в России зарегистрировано 89 тысяч официальных сообществ. По его словам, такие страницы создают для жителей атмосферу цифровой безопасности и платформу для получения достоверной информации.

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном создании госпабликов 14 июля 2022 года. Сообщалось, что инициатива призвана поспособствовать неформальному общению между гражданами и органами власти. В конце лета все российские города, муниципальные районы и региональные органы исполнительной власти запустили официальные паблики во «ВКонтакте» для общения с жителями в соцсетях. Для этого было решено создать для граждан в социальных сетях атмосферу открытости и безопасности.

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Большая часть российских регионов подключились к проекту «Госпаблики» и активно используют его инструментарий, что помогает властям выстраивать доверительное общение в населением. Об этом рассказала замдиректора департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры РФ Галина Сташевская в ходе Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT» в Санкт-Петербурге. «Из 152 млн наших граждан 130 млн являются постоянными пользователями интернета. Задача государства — донести информационную повестку до гражданина, поэтому мы идем за своим пользователем в социальные сети. Ключевым инструментом присутствия государства в соцсетях становятся госпаблики, которые выступают новой точкой контакта и взаимодействия с широкой аудиторией. Официальная страница дает пользователю уверенность, что он получает достоверную и актуальную информацию, а государству предоставляет возможность осуществлять коммуникацию „без галстуков“ и сокращать дистанцию с населением», — заявила Сташевская. Как рассказал начальник отдела по развитию госпабликов АНО «Диалог Регионы» Денис Зацепин, на сегодняшний день в России зарегистрировано 89 тысяч официальных сообществ. По его словам, такие страницы создают для жителей атмосферу цифровой безопасности и платформу для получения достоверной информации. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном создании госпабликов 14 июля 2022 года. Сообщалось, что инициатива призвана поспособствовать неформальному общению между гражданами и органами власти. В конце лета все российские города, муниципальные районы и региональные органы исполнительной власти запустили официальные паблики во «ВКонтакте» для общения с жителями в соцсетях. Для этого было решено создать для граждан в социальных сетях атмосферу открытости и безопасности.
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