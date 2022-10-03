В Минцифры отметили успехи региональных властей в освоении соцсетей

04 октября 2022 в 00:18 Размер текста - 17 +

В России зарегистрировано 89 тысяч госпабликов Фото: Анна Майорова © URA.RU Большая часть российских регионов подключились к проекту «Госпаблики» и активно используют его инструментарий, что помогает властям выстраивать доверительное общение в населением. Об этом рассказала замдиректора департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры РФ Галина Сташевская в ходе Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT» в Санкт-Петербурге. «Из 152 млн наших граждан 130 млн являются постоянными пользователями интернета. Задача государства — донести информационную повестку до гражданина, поэтому мы идем за своим пользователем в социальные сети. Ключевым инструментом присутствия государства в соцсетях становятся госпаблики, которые выступают новой точкой контакта и взаимодействия с широкой аудиторией. Официальная страница дает пользователю уверенность, что он получает достоверную и актуальную информацию, а государству предоставляет возможность осуществлять коммуникацию „без галстуков“ и сокращать дистанцию с населением», — заявила Сташевская. Как рассказал начальник отдела по развитию госпабликов АНО «Диалог Регионы» Денис Зацепин, на сегодняшний день в России зарегистрировано 89 тысяч официальных сообществ. По его словам, такие страницы создают для жителей атмосферу цифровой безопасности и платформу для получения достоверной информации. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном создании госпабликов 14 июля 2022 года. Сообщалось, что инициатива призвана поспособствовать неформальному общению между гражданами и органами власти. В конце лета все российские города, муниципальные районы и региональные органы исполнительной власти запустили официальные паблики во «ВКонтакте» для общения с жителями в соцсетях. Для этого было решено создать для граждан в социальных сетях атмосферу открытости и безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большая часть российских регионов подключились к проекту «Госпаблики» и активно используют его инструментарий, что помогает властям выстраивать доверительное общение в населением. Об этом рассказала замдиректора департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры РФ Галина Сташевская в ходе Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT» в Санкт-Петербурге. «Из 152 млн наших граждан 130 млн являются постоянными пользователями интернета. Задача государства — донести информационную повестку до гражданина, поэтому мы идем за своим пользователем в социальные сети. Ключевым инструментом присутствия государства в соцсетях становятся госпаблики, которые выступают новой точкой контакта и взаимодействия с широкой аудиторией. Официальная страница дает пользователю уверенность, что он получает достоверную и актуальную информацию, а государству предоставляет возможность осуществлять коммуникацию „без галстуков“ и сокращать дистанцию с населением», — заявила Сташевская. Как рассказал начальник отдела по развитию госпабликов АНО «Диалог Регионы» Денис Зацепин, на сегодняшний день в России зарегистрировано 89 тысяч официальных сообществ. По его словам, такие страницы создают для жителей атмосферу цифровой безопасности и платформу для получения достоверной информации. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном создании госпабликов 14 июля 2022 года. Сообщалось, что инициатива призвана поспособствовать неформальному общению между гражданами и органами власти. В конце лета все российские города, муниципальные районы и региональные органы исполнительной власти запустили официальные паблики во «ВКонтакте» для общения с жителями в соцсетях. Для этого было решено создать для граждан в социальных сетях атмосферу открытости и безопасности.