Власти РФ и «ВКонтакте» рассказали, как будут сотрудничать

Власти РФ создадут для граждан безопасную среду в «Одноклассниках» и «Вконтакте»

22 сентября 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

Власти разработают экосистему госпабликов в «Одноклассниках» и «Вконтакте» Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские власти создадут для граждан в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» атмосферу открытости и безопасности. Об этом заявил Генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак на форуме Kazan Digital Weekend. «Госпаблики — это площадка для донесения нужной информации для конкретной аудитории. Важно создать такую вертикаль официальных сообществ, чтобы у жителя был доступ к страницам начиная с детского сада, заканчивая правительством», — приводятся слова Владимира Табака в пресс-релизе АНО «Диалог Регионы». Он подчеркнул, что экосистема госпабликов в «Одноклассниках» и «Вконтакте» поможет создать вокруг граждан атмосферу открытости и безопасности. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев отметил, что время, проводимое россиянами в соцсетях, неуклонно растет, потому важно, чтобы они смогли получать в них достоверную информацию «Мы должны прийти на площадку социальных сетей и научиться ими пользоваться. Это нужно, чтобы гражданам было проще с нами взаимодействовать, а нам было проще оказывать им услуги и предлагать сервисы», — добавил он. Владимир Табак заявил, что подавляющее большинство подписчиков госпабликов, достигающее 46,6 миллионов пользователей, пользуются соцсетью «Вконтакте». Гендиректор VK Владимир Кириенко дополнил, что официальные паблики в соцсетях являются важным каналом информации для россиян, потому их защита и качество контента будет находиться на высоком уровне. Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ обязало органы власти вести аккаунты в социальных сетях. Также у всех муниципалитетов и городов России появились официальные паблики в соцсети «ВКонтакте». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти создадут для граждан в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» атмосферу открытости и безопасности. Об этом заявил Генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак на форуме Kazan Digital Weekend. «Госпаблики — это площадка для донесения нужной информации для конкретной аудитории. Важно создать такую вертикаль официальных сообществ, чтобы у жителя был доступ к страницам начиная с детского сада, заканчивая правительством», — приводятся слова Владимира Табака в пресс-релизе АНО «Диалог Регионы». Он подчеркнул, что экосистема госпабликов в «Одноклассниках» и «Вконтакте» поможет создать вокруг граждан атмосферу открытости и безопасности. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев отметил, что время, проводимое россиянами в соцсетях, неуклонно растет, потому важно, чтобы они смогли получать в них достоверную информацию «Мы должны прийти на площадку социальных сетей и научиться ими пользоваться. Это нужно, чтобы гражданам было проще с нами взаимодействовать, а нам было проще оказывать им услуги и предлагать сервисы», — добавил он. Владимир Табак заявил, что подавляющее большинство подписчиков госпабликов, достигающее 46,6 миллионов пользователей, пользуются соцсетью «Вконтакте». Гендиректор VK Владимир Кириенко дополнил, что официальные паблики в соцсетях являются важным каналом информации для россиян, потому их защита и качество контента будет находиться на высоком уровне. Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ обязало органы власти вести аккаунты в социальных сетях. Также у всех муниципалитетов и городов России появились официальные паблики в соцсети «ВКонтакте».