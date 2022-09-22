Власти РФ и «ВКонтакте» рассказали, как будут сотрудничать

Власти РФ создадут для граждан безопасную среду в «Одноклассниках» и «Вконтакте»
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Власти разработают экосистему госпабликов в «Одноклассниках» и «Вконтакте» Фото:

Российские власти создадут для граждан в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» атмосферу открытости и безопасности. Об этом заявил Генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак на форуме Kazan Digital Weekend.

«Госпаблики — это площадка для донесения нужной информации для конкретной аудитории. Важно создать такую вертикаль официальных сообществ, чтобы у жителя был доступ к страницам начиная с детского сада, заканчивая правительством», — приводятся слова Владимира Табака в пресс-релизе АНО «Диалог Регионы». Он подчеркнул, что экосистема госпабликов в «Одноклассниках» и «Вконтакте» поможет создать вокруг граждан атмосферу открытости и безопасности.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев отметил, что время, проводимое россиянами в соцсетях, неуклонно растет, потому важно, чтобы они смогли получать в них достоверную информацию «Мы должны прийти на площадку социальных сетей и научиться ими пользоваться. Это нужно, чтобы гражданам было проще с нами взаимодействовать, а нам было проще оказывать им услуги и предлагать сервисы», — добавил он.

Владимир Табак заявил, что подавляющее большинство подписчиков госпабликов, достигающее 46,6 миллионов пользователей, пользуются соцсетью «Вконтакте». Гендиректор VK Владимир Кириенко дополнил, что официальные паблики в соцсетях являются важным каналом информации для россиян, потому их защита и качество контента будет находиться на высоком уровне.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ обязало органы власти вести аккаунты в социальных сетях. Также у всех муниципалитетов и городов России появились официальные паблики в соцсети «ВКонтакте».

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Российские власти создадут для граждан в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» атмосферу открытости и безопасности. Об этом заявил Генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак на форуме Kazan Digital Weekend. «Госпаблики — это площадка для донесения нужной информации для конкретной аудитории. Важно создать такую вертикаль официальных сообществ, чтобы у жителя был доступ к страницам начиная с детского сада, заканчивая правительством», — приводятся слова Владимира Табака в пресс-релизе АНО «Диалог Регионы». Он подчеркнул, что экосистема госпабликов в «Одноклассниках» и «Вконтакте» поможет создать вокруг граждан атмосферу открытости и безопасности. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев отметил, что время, проводимое россиянами в соцсетях, неуклонно растет, потому важно, чтобы они смогли получать в них достоверную информацию «Мы должны прийти на площадку социальных сетей и научиться ими пользоваться. Это нужно, чтобы гражданам было проще с нами взаимодействовать, а нам было проще оказывать им услуги и предлагать сервисы», — добавил он. Владимир Табак заявил, что подавляющее большинство подписчиков госпабликов, достигающее 46,6 миллионов пользователей, пользуются соцсетью «Вконтакте». Гендиректор VK Владимир Кириенко дополнил, что официальные паблики в соцсетях являются важным каналом информации для россиян, потому их защита и качество контента будет находиться на высоком уровне. Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ обязало органы власти вести аккаунты в социальных сетях. Также у всех муниципалитетов и городов России появились официальные паблики в соцсети «ВКонтакте».
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