Челябинских аспирантов по обмену отправят в ведущий медвуз России

Подписанием соглашения Андрей Важенин облегчил челябинскому вузу диалог с коллегами из Москвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аспирантов Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ, Челябинск) направят в рамках обмена в Первый Московский государственный медуниверситет имени Сеченова (ПМГМУ). Как сообщил ректор ЮУГМУ Андрей Важенин, учебные заведения подписали соглашение.

«Соглашение позволит вести академический обмен специалистами в рамках преподавательской деятельности и проведения исследований, взаимный обмен ординаторами и аспирантами в рамках академической мобильности. Также будем проводить общие исследования», — передала слова Важенина пресс-служба вуза.

Действовать документ будет пять лет. Вузы смогут повышать квалификацию ученых, у которых появится больше возможностей обмениваться идеями, технологиями и преподавательской практикой.

Перенять практики друг друга смогут оба учебных заведения. В ЮУГМУ и ПМГМУ созданы передовые приборные парки и действует современное научное оборудование. Вузы планируют проводить совместные симпозиумы, конференции и семинары.

Развитию науки в РФ уделяется повышенное внимание. Объявлено о проведении Десятилетия науки и технологий. Усилия государства направлены на то, чтобы повысить интерес к исследованиям среди молодых ученых, создать стимулы для приобщения к разработкам как можно большего количества россиян.