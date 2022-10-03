03 октября 2022

Челябинских аспирантов по обмену отправят в ведущий медвуз России

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Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, важенин андрей
Подписанием соглашения Андрей Важенин облегчил челябинскому вузу диалог с коллегами из Москвы Фото:

Аспирантов Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ, Челябинск) направят в рамках обмена в Первый Московский государственный медуниверситет имени Сеченова (ПМГМУ). Как сообщил ректор ЮУГМУ Андрей Важенин, учебные заведения подписали соглашение.

«Соглашение позволит вести академический обмен специалистами в рамках преподавательской деятельности и проведения исследований, взаимный обмен ординаторами и аспирантами в рамках академической мобильности. Также будем проводить общие исследования», — передала слова Важенина пресс-служба вуза.

Действовать документ будет пять лет. Вузы смогут повышать квалификацию ученых, у которых появится больше возможностей обмениваться идеями, технологиями и преподавательской практикой.

Перенять практики друг друга смогут оба учебных заведения. В ЮУГМУ и ПМГМУ созданы передовые приборные парки и действует современное научное оборудование. Вузы планируют проводить совместные симпозиумы, конференции и семинары.

Развитию науки в РФ уделяется повышенное внимание. Объявлено о проведении Десятилетия науки и технологий. Усилия государства направлены на то, чтобы повысить интерес к исследованиям среди молодых ученых, создать стимулы для приобщения к разработкам как можно большего количества россиян.

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Аспирантов Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ, Челябинск) направят в рамках обмена в Первый Московский государственный медуниверситет имени Сеченова (ПМГМУ). Как сообщил ректор ЮУГМУ Андрей Важенин, учебные заведения подписали соглашение. «Соглашение позволит вести академический обмен специалистами в рамках преподавательской деятельности и проведения исследований, взаимный обмен ординаторами и аспирантами в рамках академической мобильности. Также будем проводить общие исследования», — передала слова Важенина пресс-служба вуза. Действовать документ будет пять лет. Вузы смогут повышать квалификацию ученых, у которых появится больше возможностей обмениваться идеями, технологиями и преподавательской практикой. Перенять практики друг друга смогут оба учебных заведения. В ЮУГМУ и ПМГМУ созданы передовые приборные парки и действует современное научное оборудование. Вузы планируют проводить совместные симпозиумы, конференции и семинары. Развитию науки в РФ уделяется повышенное внимание. Объявлено о проведении Десятилетия науки и технологий. Усилия государства направлены на то, чтобы повысить интерес к исследованиям среди молодых ученых, создать стимулы для приобщения к разработкам как можно большего количества россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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