В Екатеринбург на вертолете доставили пациента в тяжелом состоянии. Видео

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Четырнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, вертолет, санитарная авиация, медики, национальная служба санитарной авиации, медицинский вертолет
Пациента из Артемовского доставили в Екатеринбург на вертолете (фото из архива) Фото:

В Екатеринбург в 23-ю центральную городскую клиническую больницу 4 октября на вертолете доставили пациента из Артемовского (Свердловская область) в тяжелом состоянии. Ему требуется срочная операция, сообщил источник.

«Вечером 4 октября у 23-й больницы приземлился вертолет. На нем из Артемовского привезли пациента в тяжелом состоянии. Состояние [пациента] тяжелое, возможно, сразу будут оперировать», — пишет Е1.RU со ссылкой на источник.

По словам источника, мужчину доставили с черепно-мозговой травмой. Его сильно избили. Корреспондент URA.RU отправил запрос в больницу №23. На момент публикации новости ответ не пришел.

Ранее агентство писало, что из Талицы (Свердловская область) в Екатеринбург на вертолете транспортировали мальчика и девочку, которые родились раньше срока. Они родились с весом чуть более килограмма. Их состояние оценивалось как тяжелое.

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В Екатеринбург в 23-ю центральную городскую клиническую больницу 4 октября на вертолете доставили пациента из Артемовского (Свердловская область) в тяжелом состоянии. Ему требуется срочная операция, сообщил источник. «Вечером 4 октября у 23-й больницы приземлился вертолет. На нем из Артемовского привезли пациента в тяжелом состоянии. Состояние [пациента] тяжелое, возможно, сразу будут оперировать», — пишет Е1.RU со ссылкой на источник. По словам источника, мужчину доставили с черепно-мозговой травмой. Его сильно избили. Корреспондент URA.RU отправил запрос в больницу №23. На момент публикации новости ответ не пришел. Ранее агентство писало, что из Талицы (Свердловская область) в Екатеринбург на вертолете транспортировали мальчика и девочку, которые родились раньше срока. Они родились с весом чуть более килограмма. Их состояние оценивалось как тяжелое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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