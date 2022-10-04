В Екатеринбург на вертолете доставили пациента в тяжелом состоянии. Видео

04 октября 2022 в 22:54 Размер текста - 17 +

Пациента из Артемовского доставили в Екатеринбург на вертолете (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбург в 23-ю центральную городскую клиническую больницу 4 октября на вертолете доставили пациента из Артемовского (Свердловская область) в тяжелом состоянии. Ему требуется срочная операция, сообщил источник. «Вечером 4 октября у 23-й больницы приземлился вертолет. На нем из Артемовского привезли пациента в тяжелом состоянии. Состояние [пациента] тяжелое, возможно, сразу будут оперировать», — пишет Е1.RU со ссылкой на источник. По словам источника, мужчину доставили с черепно-мозговой травмой. Его сильно избили. Корреспондент URA.RU отправил запрос в больницу №23. На момент публикации новости ответ не пришел. Ранее агентство писало, что из Талицы (Свердловская область) в Екатеринбург на вертолете транспортировали мальчика и девочку, которые родились раньше срока. Они родились с весом чуть более килограмма. Их состояние оценивалось как тяжелое.

В Екатеринбург в 23-ю центральную городскую клиническую больницу 4 октября на вертолете доставили пациента из Артемовского (Свердловская область) в тяжелом состоянии. Ему требуется срочная операция, сообщил источник. «Вечером 4 октября у 23-й больницы приземлился вертолет. На нем из Артемовского привезли пациента в тяжелом состоянии. Состояние [пациента] тяжелое, возможно, сразу будут оперировать», — пишет Е1.RU со ссылкой на источник. По словам источника, мужчину доставили с черепно-мозговой травмой. Его сильно избили. Корреспондент URA.RU отправил запрос в больницу №23. На момент публикации новости ответ не пришел. Ранее агентство писало, что из Талицы (Свердловская область) в Екатеринбург на вертолете транспортировали мальчика и девочку, которые родились раньше срока. Они родились с весом чуть более килограмма. Их состояние оценивалось как тяжелое.