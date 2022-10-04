Пермяки смогут летать на вертолетном такси в соседние регионы

Максимальная дальность полета — 620 км Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми появилось вертолетное такси, на котором можно добраться в города Пермского края и соседние регионы. Салон такси рассчитан на шесть пассажиров.

«Скорость полета — 240-250 км/ч — позволяет максимально быстро добраться до пункта назначения. Два двигателя обеспечивают максимальную безопасность», — пишет интернет-газета «Звезда» со ссылкой на компанию DreamJet.

Издание отметило, что вертолеты авиаперевозчика размещены на базах Перми, Москвы, Сочи и в Республике Дагестан. Максимальная дальность полета Airbus H135 составляет 620 км. Это позволит пермякам долететь до Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Казани и Тюмени.

Ранее URA.RU рассказывало, что вертолетное такси планировали запустить еще в 2019 году. Бизнесмены были готовы вложить в проект до 900 млн рублей.