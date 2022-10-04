04 октября 2022

Пермяки смогут летать на вертолетном такси в соседние регионы

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, вертолет, споттинг, робинсон
Максимальная дальность полета — 620 км Фото:

В Перми появилось вертолетное такси, на котором можно добраться в города Пермского края и соседние регионы. Салон такси рассчитан на шесть пассажиров.

«Скорость полета — 240-250 км/ч — позволяет максимально быстро добраться до пункта назначения. Два двигателя обеспечивают максимальную безопасность», — пишет интернет-газета «Звезда» со ссылкой на компанию DreamJet.

Издание отметило, что вертолеты авиаперевозчика размещены на базах Перми, Москвы, Сочи и в Республике Дагестан. Максимальная дальность полета Airbus H135 составляет 620 км. Это позволит пермякам долететь до Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Казани и Тюмени.

Ранее URA.RU рассказывало, что вертолетное такси планировали запустить еще в 2019 году. Бизнесмены были готовы вложить в проект до 900 млн рублей.

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В Перми появилось вертолетное такси, на котором можно добраться в города Пермского края и соседние регионы. Салон такси рассчитан на шесть пассажиров. «Скорость полета — 240-250 км/ч — позволяет максимально быстро добраться до пункта назначения. Два двигателя обеспечивают максимальную безопасность», — пишет интернет-газета «Звезда» со ссылкой на компанию DreamJet. Издание отметило, что вертолеты авиаперевозчика размещены на базах Перми, Москвы, Сочи и в Республике Дагестан. Максимальная дальность полета Airbus H135 составляет 620 км. Это позволит пермякам долететь до Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Казани и Тюмени. Ранее URA.RU рассказывало, что вертолетное такси планировали запустить еще в 2019 году. Бизнесмены были готовы вложить в проект до 900 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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