Мобилизованные из Агаповского района Челябинской области передали видеоприветы своим родным и близким из учебного центра в Екатеринбурге. Мужчины настроены оптимистично, и обещают скоро вернуться к семьям.
«Передайте родным, что у меня все хорошо. Пусть не беспокоятся», — цитирует одного из мобилизованных газета «Звезда — новости Агаповского района».
Другие мобилизованные также показывают свой настрой. Все уверены, что вернутся домой живыми, здоровыми и с победой.
В учебном центре военнослужащим выдают форму, кормят и обучают военному ремеслу. По словам одного из офицеров центра, они работают круглосуточно, чтобы обеспечить прибывших бойцов всем необходимым. За последние несколько дней в центр прибыло очень много мобилизованных с разных регионов.
С 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Около 300 тысяч военнообязанных граждан будут призваны из запаса, и отправлены в воинские части для прохождения боевого слаживания с последующей отправкой на фронт.
Мобилизованным выдали форму
Фото: группа «Звезда — новости Агаповского района» в «ВКонтакте»
Мужчины настроены оптимистично
Фото: группа «Звезда — новости Агаповского района» в «ВКонтакте»
Мобилизованные из Агаповского района Челябинской области передали видеоприветы своим родным и близким из учебного центра в Екатеринбурге. Мужчины настроены оптимистично, и обещают скоро вернуться к семьям. «Передайте родным, что у меня все хорошо. Пусть не беспокоятся», — цитирует одного из мобилизованных газета «Звезда — новости Агаповского района». Другие мобилизованные также показывают свой настрой. Все уверены, что вернутся домой живыми, здоровыми и с победой. В учебном центре военнослужащим выдают форму, кормят и обучают военному ремеслу. По словам одного из офицеров центра, они работают круглосуточно, чтобы обеспечить прибывших бойцов всем необходимым. За последние несколько дней в центр прибыло очень много мобилизованных с разных регионов. С 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Около 300 тысяч военнообязанных граждан будут призваны из запаса, и отправлены в воинские части для прохождения боевого слаживания с последующей отправкой на фронт.