04 октября 2022

Мобилизованные челябинцы передали из Екатеринбурга привет родным. Фото, видео

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Мобилизация. Челябинск, прощание, призывная кампания
Мужчины уверяют своих близких, что скоро вернутся домой Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные из Агаповского района Челябинской области передали видеоприветы своим родным и близким из учебного центра в Екатеринбурге. Мужчины настроены оптимистично, и обещают скоро вернуться к семьям.

«Передайте родным, что у меня все хорошо. Пусть не беспокоятся», — цитирует одного из мобилизованных газета «Звезда — новости Агаповского района».

Другие мобилизованные также показывают свой настрой. Все уверены, что вернутся домой живыми, здоровыми и с победой.

В учебном центре военнослужащим выдают форму, кормят и обучают военному ремеслу. По словам одного из офицеров центра, они работают круглосуточно, чтобы обеспечить прибывших бойцов всем необходимым. За последние несколько дней в центр прибыло очень много мобилизованных с разных регионов.

С 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Около 300 тысяч военнообязанных граждан будут призваны из запаса, и отправлены в воинские части для прохождения боевого слаживания с последующей отправкой на фронт.

Мобилизованным выдали форму
Фото:
Мужчины настроены оптимистично
Фото:

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Мобилизованные из Агаповского района Челябинской области передали видеоприветы своим родным и близким из учебного центра в Екатеринбурге. Мужчины настроены оптимистично, и обещают скоро вернуться к семьям. «Передайте родным, что у меня все хорошо. Пусть не беспокоятся», — цитирует одного из мобилизованных газета «Звезда — новости Агаповского района». Другие мобилизованные также показывают свой настрой. Все уверены, что вернутся домой живыми, здоровыми и с победой. В учебном центре военнослужащим выдают форму, кормят и обучают военному ремеслу. По словам одного из офицеров центра, они работают круглосуточно, чтобы обеспечить прибывших бойцов всем необходимым. За последние несколько дней в центр прибыло очень много мобилизованных с разных регионов. С 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Около 300 тысяч военнообязанных граждан будут призваны из запаса, и отправлены в воинские части для прохождения боевого слаживания с последующей отправкой на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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