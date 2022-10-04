Мужчины уверяют своих близких, что скоро вернутся домой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные из Агаповского района Челябинской области передали видеоприветы своим родным и близким из учебного центра в Екатеринбурге. Мужчины настроены оптимистично, и обещают скоро вернуться к семьям.

«Передайте родным, что у меня все хорошо. Пусть не беспокоятся», — цитирует одного из мобилизованных газета «Звезда — новости Агаповского района».

Другие мобилизованные также показывают свой настрой. Все уверены, что вернутся домой живыми, здоровыми и с победой.

В учебном центре военнослужащим выдают форму, кормят и обучают военному ремеслу. По словам одного из офицеров центра, они работают круглосуточно, чтобы обеспечить прибывших бойцов всем необходимым. За последние несколько дней в центр прибыло очень много мобилизованных с разных регионов.

С 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Около 300 тысяч военнообязанных граждан будут призваны из запаса, и отправлены в воинские части для прохождения боевого слаживания с последующей отправкой на фронт.

Мобилизованным выдали форму Фото: группа «Звезда — новости Агаповского района» в «ВКонтакте»