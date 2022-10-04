04 октября 2022

В Челябинске расширят площадь нового детского сада

© Служба новостей «URA.RU»
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Закладка «первого камня» сразу на двух будущих объектах - под строительство церковно-причтового дома и под строительство ЖК «Медный». Челябинск, игрушки, детский сад
Площадь участка под детский сад будет увеличена с 7 тыс. 500 кв. м. до 9 тыс. кв. м. Фото:

В микрорайоне Парковый в Челябинске планируют построить детский сад большей площади, чем было утверждено проектом. Публичные слушания по этому поводу пройдут в Доме архитектора 13 октября, сообщает мэрия.

«Провести публичные слушания 13 октября 2022 года. Планируется рассмотрение проекта по внесению изменений в проект планировки территории в части земельных участков в границах улиц: Профессора Благих, Бейвеля, Маршала Чуйкова, Александра Шмакова в Курчатовском районе города Челябинска», — говорится в документации.

По ранее утвержденной документации, площадь земельного участка составляла 7 тысяч 500 квадратных метров, сейчас строить дошкольное учреждение планируют на территории площадью 9 тысяч квадратных метров. Количество мест изменится утвержденных 185 до 250 мест.

Ранее мэрией Челябинска было принято решение о строительстве школы в Центральном районе Челябинска на набережной реки Миасс. Здание возведут по типовому проекту.

Количество мест в будущем детском саду изменится c утвержденных 185-200 до 200-250 мест
Фото:

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В микрорайоне Парковый в Челябинске планируют построить детский сад большей площади, чем было утверждено проектом. Публичные слушания по этому поводу пройдут в Доме архитектора 13 октября, сообщает мэрия. «Провести публичные слушания 13 октября 2022 года. Планируется рассмотрение проекта по внесению изменений в проект планировки территории в части земельных участков в границах улиц: Профессора Благих, Бейвеля, Маршала Чуйкова, Александра Шмакова в Курчатовском районе города Челябинска», — говорится в документации. По ранее утвержденной документации, площадь земельного участка составляла 7 тысяч 500 квадратных метров, сейчас строить дошкольное учреждение планируют на территории площадью 9 тысяч квадратных метров. Количество мест изменится утвержденных 185 до 250 мест. Ранее мэрией Челябинска было принято решение о строительстве школы в Центральном районе Челябинска на набережной реки Миасс. Здание возведут по типовому проекту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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