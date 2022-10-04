В Челябинске расширят площадь нового детского сада

Площадь участка под детский сад будет увеличена с 7 тыс. 500 кв. м. до 9 тыс. кв. м. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В микрорайоне Парковый в Челябинске планируют построить детский сад большей площади, чем было утверждено проектом. Публичные слушания по этому поводу пройдут в Доме архитектора 13 октября, сообщает мэрия.

«Провести публичные слушания 13 октября 2022 года. Планируется рассмотрение проекта по внесению изменений в проект планировки территории в части земельных участков в границах улиц: Профессора Благих, Бейвеля, Маршала Чуйкова, Александра Шмакова в Курчатовском районе города Челябинска», — говорится в документации.

По ранее утвержденной документации, площадь земельного участка составляла 7 тысяч 500 квадратных метров, сейчас строить дошкольное учреждение планируют на территории площадью 9 тысяч квадратных метров. Количество мест изменится утвержденных 185 до 250 мест.

Ранее мэрией Челябинска было принято решение о строительстве школы в Центральном районе Челябинска на набережной реки Миасс. Здание возведут по типовому проекту.