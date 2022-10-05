Работники оборонного завода в Екатеринбурге разносят повестки вместе с военными и полицией

06 октября 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Работники Уральского электромеханического завода вручают повестки лишь жителям Кировского района Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский электромеханический завод (УЭМЗ) решил помочь Кировскому военному комиссариату Екатеринбурга во время частичной мобилизации. Заводчан начали отправлять по домам вместе с представителями военкомата или полиции, чтобы вручить повестки мужчинам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «Выдача мобилизационных предписаний (повесток) сотрудниками УЭМЗ, осуществляется в рамках усиления военкомата Кировского района. Их раздача проводится совместно с представителями военкомата или полиции только жителям Кировского района. Количество повесток определяет военкомат», — заявили представители завода. В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники, которых привлекают к выдаче повесток, не являются «кандидатами» на мобилизацию, а они всего лишь помогают военкомату в период пиковой нагрузки. Также на УЭМЗ пояснили, что подобная помощь осуществляется в соответствии со ст. 9 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». «Организации обязаны оказывать содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе, включая обеспечение своевременного оповещения и явки работающих в этих организациях граждан, входящих в состав аппарата усиления военных комиссариатов», — резюмировали в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники Уральского электромеханического завода начали разносить повестки тем, кто попадает под частичную мобилизацию. При этом собеседник агентства отмечал, что за время обхода он ни разу не столкнулся с негативом со стороны получателей. Повестки начали разносить после того, как 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным была объявлена частичная мобилизация. Всего планируется привлечь 300 тысяч человек, который пройдут подготовку и будут отправлены в зону проведения СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральский электромеханический завод (УЭМЗ) решил помочь Кировскому военному комиссариату Екатеринбурга во время частичной мобилизации. Заводчан начали отправлять по домам вместе с представителями военкомата или полиции, чтобы вручить повестки мужчинам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «Выдача мобилизационных предписаний (повесток) сотрудниками УЭМЗ, осуществляется в рамках усиления военкомата Кировского района. Их раздача проводится совместно с представителями военкомата или полиции только жителям Кировского района. Количество повесток определяет военкомат», — заявили представители завода. В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники, которых привлекают к выдаче повесток, не являются «кандидатами» на мобилизацию, а они всего лишь помогают военкомату в период пиковой нагрузки. Также на УЭМЗ пояснили, что подобная помощь осуществляется в соответствии со ст. 9 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». «Организации обязаны оказывать содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе, включая обеспечение своевременного оповещения и явки работающих в этих организациях граждан, входящих в состав аппарата усиления военных комиссариатов», — резюмировали в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники Уральского электромеханического завода начали разносить повестки тем, кто попадает под частичную мобилизацию. При этом собеседник агентства отмечал, что за время обхода он ни разу не столкнулся с негативом со стороны получателей. Повестки начали разносить после того, как 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным была объявлена частичная мобилизация. Всего планируется привлечь 300 тысяч человек, который пройдут подготовку и будут отправлены в зону проведения СВО.