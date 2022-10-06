Пермячка через суд взыскала 425 тысяч за потоп в квартире

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Рабочая поездка Евгения Куйвашева в Северный управленческий округ. Краснотурьинск, аварийный дом, потоп в доме, потоп в квартире, залитая квартира
Квартиру затопило из-за того, что кровлю дома демонтировали на два месяца Фото:

В Чусовом (Пермский край) местная жительница отсудила у подрядчика капремонта дома 425 тысяч рублей за затопленную квартиру. Жилье истца пострадало из-за дождя и демонтированной кровли, сообщается на сайте Пермского краевого суда.

«Чусовской городской суд Пермского края вынес решение о взыскании в пользу местной жительницы с ООО „Ремонтно-строительная компания“ (далее — ООО „РЕМСК“) рыночной стоимости восстановительных работ в результате затопления квартиры в сумме 425673 рублей», — говорится на сайте Пермского городского суда. Также подрядчик обязан оплатить стоимость экспертной оценки ущерба жилью.

Работники организации демонтировали старую кровлю в доме истца в мае 2021 года. При этом новую они не устанавливали в течение двух месяцев. В результате сильных осадков весной и летом у собственницы затопило квартиру. Тогда женщина обратилась в суд с требованием возместить ущерб. Краевой суд оставил решение первой инстанции без изменений.

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В Чусовом (Пермский край) местная жительница отсудила у подрядчика капремонта дома 425 тысяч рублей за затопленную квартиру. Жилье истца пострадало из-за дождя и демонтированной кровли, сообщается на сайте Пермского краевого суда. «Чусовской городской суд Пермского края вынес решение о взыскании в пользу местной жительницы с ООО „Ремонтно-строительная компания“ (далее — ООО „РЕМСК“) рыночной стоимости восстановительных работ в результате затопления квартиры в сумме 425673 рублей», — говорится на сайте Пермского городского суда. Также подрядчик обязан оплатить стоимость экспертной оценки ущерба жилью. Работники организации демонтировали старую кровлю в доме истца в мае 2021 года. При этом новую они не устанавливали в течение двух месяцев. В результате сильных осадков весной и летом у собственницы затопило квартиру. Тогда женщина обратилась в суд с требованием возместить ущерб. Краевой суд оставил решение первой инстанции без изменений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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