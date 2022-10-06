Челябинец получил письмо от Госуслуг о записи в добровольцы, хотя не делал этого

06 октября 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

Мать юноши утверждает, что он не мог записаться в добровольцы по ошибке Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мать жителя Миасса (Челябинская область) сообщила, что ее сын получил письмо с сайта Госуслуг, в котором сообщалось, что он стал добровольцем. При этом, со слов женщины, никаких заявлений юноша на портале не оставлял. «Сыну пришло на электронную почту вот такое сообщение. Зашли на Госуслуги — никакого заявления нет, естественно, никакого заявления на добровольца не заполнял. Что это может быть?», — написала женщина в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к посту пользователи пишут, что, вероятно, это может быть новый вид мошенничества. Женщине не рекомендуют переходить по гиперссылке, которая есть в письме, а зайти на сайт Госуслуг через браузер. Часть пользователей предполагает, что юноша мог по ошибке подать заявление в добровольцы, нажав не ту кнопку. Ранее в Минцифры РФ поясняли, что поданное заявление на Госуслугах о включении себя в добровольцы не является юридическим основанием для мобилизации. Разъяснение появилось после истории с юношей, который случайно записался в добровольцы, когда хотел ознакомиться с подробностями на сайте Госуслуг и по ошибке активировал запись, нажав по вкладке «продолжить». Паблик «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте»

Мать жителя Миасса (Челябинская область) сообщила, что ее сын получил письмо с сайта Госуслуг, в котором сообщалось, что он стал добровольцем. При этом, со слов женщины, никаких заявлений юноша на портале не оставлял. «Сыну пришло на электронную почту вот такое сообщение. Зашли на Госуслуги — никакого заявления нет, естественно, никакого заявления на добровольца не заполнял. Что это может быть?», — написала женщина в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к посту пользователи пишут, что, вероятно, это может быть новый вид мошенничества. Женщине не рекомендуют переходить по гиперссылке, которая есть в письме, а зайти на сайт Госуслуг через браузер. Часть пользователей предполагает, что юноша мог по ошибке подать заявление в добровольцы, нажав не ту кнопку. Ранее в Минцифры РФ поясняли, что поданное заявление на Госуслугах о включении себя в добровольцы не является юридическим основанием для мобилизации. Разъяснение появилось после истории с юношей, который случайно записался в добровольцы, когда хотел ознакомиться с подробностями на сайте Госуслуг и по ошибке активировал запись, нажав по вкладке «продолжить».