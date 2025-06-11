Челябинские заводы начали платить самым нужным рабочим по 172 тысячи рублей

Заводы Челябинской области начали платить рабочим некоторых специальностей по 172,5 тысячи рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», столько готовы платить токарям. Их зарплата за год выросла на 27%.
«На фоне растущего спроса на промышленные профессии, производственные компании региона стали предлагать более высокие зарплаты новым сотрудникам. Токари могут рассчитывать на 172,5 тысячи рублей», — пояснили URA.RU в «Авито Работа».
Самым заметным стал рост вакансий для шлифовщиков. За год потребность в них выросла на 46%. Весной средняя зарплата для этих специалистов достигла 128 тысяч рублей за полный рабочий день. Также на 42% вырос интерес работодателей к дефектоскопистам — средняя зарплата для них достигла 78,7 тысячи рублей.
Спрос на наладчиков оборудования увеличился на 41%, а их средняя заработная плата превысила 126,3 тысячи рублей. Директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков заметил, что технологическая модернизация повысила ценность цифровых навыков. В результате у работников стало больше возможностей для профессионального роста и достойного заработка.
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