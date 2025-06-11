Челябинские заводы начали платить самым нужным рабочим по 172 тысячи рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Токарям на челябинских заводах руководство готово платить по 172 тысячи рублей
Токарям на челябинских заводах руководство готово платить по 172 тысячи рублей Фото:

Заводы Челябинской области начали платить рабочим некоторых специальностей по 172,5 тысячи рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», столько готовы платить токарям. Их зарплата за год выросла на 27%.

«На фоне растущего спроса на промышленные профессии, производственные компании региона стали предлагать более высокие зарплаты новым сотрудникам. Токари могут рассчитывать на 172,5 тысячи рублей», — пояснили URA.RU в «Авито Работа».

Самым заметным стал рост вакансий для шлифовщиков. За год потребность в них выросла на 46%. Весной средняя зарплата для этих специалистов достигла 128 тысяч рублей за полный рабочий день. Также на 42% вырос интерес работодателей к дефектоскопистам — средняя зарплата для них достигла 78,7 тысячи рублей.

Спрос на наладчиков оборудования увеличился на 41%, а их средняя заработная плата превысила 126,3 тысячи рублей. Директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков заметил, что технологическая модернизация повысила ценность цифровых навыков. В результате у работников стало больше возможностей для профессионального роста и достойного заработка.

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Заводы Челябинской области начали платить рабочим некоторых специальностей по 172,5 тысячи рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», столько готовы платить токарям. Их зарплата за год выросла на 27%. «На фоне растущего спроса на промышленные профессии, производственные компании региона стали предлагать более высокие зарплаты новым сотрудникам. Токари могут рассчитывать на 172,5 тысячи рублей», — пояснили URA.RU в «Авито Работа». Самым заметным стал рост вакансий для шлифовщиков. За год потребность в них выросла на 46%. Весной средняя зарплата для этих специалистов достигла 128 тысяч рублей за полный рабочий день. Также на 42% вырос интерес работодателей к дефектоскопистам — средняя зарплата для них достигла 78,7 тысячи рублей. Спрос на наладчиков оборудования увеличился на 41%, а их средняя заработная плата превысила 126,3 тысячи рублей. Директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков заметил, что технологическая модернизация повысила ценность цифровых навыков. В результате у работников стало больше возможностей для профессионального роста и достойного заработка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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