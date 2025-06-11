Челябинские депутаты обсудили внедрение роботов на площадке по производству круп

Депутаты заксобрания Челябинской области провели выездное совещание, на котором обсудили роботизацию на предприятиях региона. Как сообщили в пресс-службе заксобрания, совещание прошло на площадке, где производят пакетированные крупы.
«Совещания с руководителями предприятий на местах помогают решать конкретные вопросы по развитию производств и своевременно вырабатывать меры поддержки. Сегодня мы перенимаем опыт успешной продовольственной компании „Ресурс“, которая занимает около 60 процентов российского рынка круп в варочных пакетах и экспортирует свою продукцию в несколько стран. Это обеспечивает устойчивость развития экономики региона», — цитирует пресс-служба первого зампреда комитета ЗСО по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию Владимира Перезолова.
Компания «Ресурс» для проведения выездного совещания была выбрана не случайно. Здесь роботизированы линии по выпуску продукции под торговой маркой «Увелка». На предприятии почти 800 человек обеспечены высококвалифицированными рабочими местами.
«По поручению президента РФ Россия к 2030 году должна войти в топ-25 стран-лидеров по роботизации. Наша общая задача — обеспечить дальнейшее развитие роботизации и повышение эффективности работы предприятий на современной технологической основе», — отметил заместитель председателя заксобрания Павел Шиляев.
Министр промышленности региона Михаил Кнауб рассказал о мерах поддержки, которыми пользуются предприятия региона. Помимо шести видов федеральных субсидий, в Челябинской области реализуются региональные меры поддержки. В этом году предусмотрена финансовая поддержка промышленным предприятиям, в виде субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Размер субсидии составляет 50% фактически понесенных затрат, но не более 20 млн рублей на одно промышленное предприятие. Также субсидия предоставляется на уплату первого взноса при лизинге оборудования в размере не более 80% понесенных затрат и в сумме, не превышающей 20 млн рублей. Помогает предприятиям развиваться и льготное заемное финансирование. Размер финансовой поддержки составляет от пяти до 100 млн рублей. А по совместным программам с Российским фондом технологического развития предусмотрена финансовая поддержка в размере от 20 до 200 млн рублей сроком до пяти лет.
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