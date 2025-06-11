На Бажовский фестиваль в Челябинскую область приедут мастера из Тулы

На Бажовский фестиваль в Челябинскую область впервые приедут ремесленники из Тулы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минкульта.
«Всероссийский Бажовский фестиваль впервые примет представителей Тульской области. Мастера привезут образцы народных промыслов — белёвское кружево, лоскутное шитьё и традиционные тульские игрушки», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве в области народного искусства, подписанного между Челябинской и Тульской областями в марте 2025 года. Кроме того, в рамках фестиваля «Бажовка» традиционно ожидается участие мастеров из Курганской, Тюменской, Свердловской, Самарской, Омской, Кировской и Ростовской областей, а также из Пермского края, Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, республик Удмуртия, Чувашия, Башкортостан и Татарстан. Разумеется, свои работы представят и ремесленники из Челябинской области.
XXXI Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества пройдет с 20 по 22 июня на поляне вблизи села Демарино Пластовского района. За месяц организаторы получили 1300 заявок на участие в различных творческих конкурсах, выставках и ярмарках.
Лето 2025 года глава региона Алексей Текслер назвал ярким на события. Программу летних мероприятий можно увидеть в материале URA.RU.
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