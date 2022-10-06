06 октября 2022

США отказались от идеи размещения ядерного оружия в Польше

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США не будут размещать ядерное оружие в Польше Фото:

США не планируют размещать ядерное оружие в Польше и странах, вошедших в НАТО после 1997 года. Об этом заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель.

«Мы не в курсе, чтобы эта тема поднималась в ходе переговоров. Но я могу сказать, что США не планируют размещать ядерное оружие на территории стран-членов НАТО, присоединившихся после 1997 года», — приводит слова Пателя РИА «Новости».

Польша была объявлена членом НАТО в марте 199 года, тогда же к альянсу присоединились Чехия и Венгрия. Ранее польский лидер Анджей Дуда заявлял, что его страна начала переговоры о возможности участия в программе ядерного обмена, предполагающей хранение ядерного оружия на территории государства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это реальной угрозой для Минска и Москвы. Он также сообщил, что уже обсуждал эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным.

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США не планируют размещать ядерное оружие в Польше и странах, вошедших в НАТО после 1997 года. Об этом заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель. «Мы не в курсе, чтобы эта тема поднималась в ходе переговоров. Но я могу сказать, что США не планируют размещать ядерное оружие на территории стран-членов НАТО, присоединившихся после 1997 года», — приводит слова Пателя РИА «Новости». Польша была объявлена членом НАТО в марте 199 года, тогда же к альянсу присоединились Чехия и Венгрия. Ранее польский лидер Анджей Дуда заявлял, что его страна начала переговоры о возможности участия в программе ядерного обмена, предполагающей хранение ядерного оружия на территории государства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это реальной угрозой для Минска и Москвы. Он также сообщил, что уже обсуждал эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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