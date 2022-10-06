США отказались от идеи размещения ядерного оружия в Польше

США не планируют размещать ядерное оружие в Польше и странах, вошедших в НАТО после 1997 года. Об этом заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель.
«Мы не в курсе, чтобы эта тема поднималась в ходе переговоров. Но я могу сказать, что США не планируют размещать ядерное оружие на территории стран-членов НАТО, присоединившихся после 1997 года», — приводит слова Пателя РИА «Новости».
Польша была объявлена членом НАТО в марте 199 года, тогда же к альянсу присоединились Чехия и Венгрия. Ранее польский лидер Анджей Дуда заявлял, что его страна начала переговоры о возможности участия в программе ядерного обмена, предполагающей хранение ядерного оружия на территории государства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это реальной угрозой для Минска и Москвы. Он также сообщил, что уже обсуждал эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным.
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