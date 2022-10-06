США отказались от идеи размещения ядерного оружия в Польше

07 октября 2022 в 00:07 Размер текста - 17 +

США не будут размещать ядерное оружие в Польше Фото: Владимир Андреев © URA.RU США не планируют размещать ядерное оружие в Польше и странах, вошедших в НАТО после 1997 года. Об этом заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель. «Мы не в курсе, чтобы эта тема поднималась в ходе переговоров. Но я могу сказать, что США не планируют размещать ядерное оружие на территории стран-членов НАТО, присоединившихся после 1997 года», — приводит слова Пателя РИА «Новости». Польша была объявлена членом НАТО в марте 199 года, тогда же к альянсу присоединились Чехия и Венгрия. Ранее польский лидер Анджей Дуда заявлял, что его страна начала переговоры о возможности участия в программе ядерного обмена, предполагающей хранение ядерного оружия на территории государства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это реальной угрозой для Минска и Москвы. Он также сообщил, что уже обсуждал эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным.

США не планируют размещать ядерное оружие в Польше и странах, вошедших в НАТО после 1997 года. Об этом заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель. «Мы не в курсе, чтобы эта тема поднималась в ходе переговоров. Но я могу сказать, что США не планируют размещать ядерное оружие на территории стран-членов НАТО, присоединившихся после 1997 года», — приводит слова Пателя РИА «Новости». Польша была объявлена членом НАТО в марте 199 года, тогда же к альянсу присоединились Чехия и Венгрия. Ранее польский лидер Анджей Дуда заявлял, что его страна начала переговоры о возможности участия в программе ядерного обмена, предполагающей хранение ядерного оружия на территории государства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это реальной угрозой для Минска и Москвы. Он также сообщил, что уже обсуждал эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным.