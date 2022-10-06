Лоза предрек России без Путина тяжелые годы

07 октября 2022 в 07:02 Размер текста - 17 +

Владимиру Путину 7 октября исполнилось 70 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свердловский бард Юрий Лоза поздравил с днем рождения президента Российской Федерации Владимира Путина и пожелал ему здоровья, мудрости и помощи Божьей. Без Путина проблемы только усугубятся, написал Лоза на своей странице «ВКонтакте». «Некоторые в нашей стране считают, что если не станет Путина, то все проблемы исчезнут. Думаю, все будет с точностью до наоборот — только усугубятся. Время нынче тревожное, и удержать ситуацию под контролем вряд ли сможет кто-то другой. Так что я солидарен с патриархом [Кириллом, который ранее призвал всех молиться за здоровье президента], и желаю президенту здоровья, мудрости и помощи Божьей», — написал Лоза. Ранее святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил духовенству и верующим «молиться о здравии» президента РФ Владимира Путина в течение двух дней в честь его 70-летия. С днем рождения главу государства также поздравил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что хоть протоколом не предусмотрены поздравления Владимира Путина с днем рождения от глав государств, тем не менее, они могут поздравить его. Он отметил, что 7 октября станет для Путина напряженным днем.

Свердловский бард Юрий Лоза поздравил с днем рождения президента Российской Федерации Владимира Путина и пожелал ему здоровья, мудрости и помощи Божьей. Без Путина проблемы только усугубятся, написал Лоза на своей странице «ВКонтакте». «Некоторые в нашей стране считают, что если не станет Путина, то все проблемы исчезнут. Думаю, все будет с точностью до наоборот — только усугубятся. Время нынче тревожное, и удержать ситуацию под контролем вряд ли сможет кто-то другой. Так что я солидарен с патриархом [Кириллом, который ранее призвал всех молиться за здоровье президента], и желаю президенту здоровья, мудрости и помощи Божьей», — написал Лоза. Ранее святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил духовенству и верующим «молиться о здравии» президента РФ Владимира Путина в течение двух дней в честь его 70-летия. С днем рождения главу государства также поздравил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что хоть протоколом не предусмотрены поздравления Владимира Путина с днем рождения от глав государств, тем не менее, они могут поздравить его. Он отметил, что 7 октября станет для Путина напряженным днем.