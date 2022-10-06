В Челябинской области вырос спрос на кнопочные телефоны

07 октября 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Из гаджетов в Челябинске спрос вырос лишь на кнопочные телефоны Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Челябинской области в конце сентября по сравнению с началом месяца удвоился спрос на кнопочные телефоны. Как URA.RU сообщили в пресс-службе «МегаФона», область вошла в тройку лидеров УрФО по продажам кнопочных гаджетов. «Мы отметили повышенный спрос на кнопочные телефоны в своих салонах на территории Челябинской области. В конце сентября продажи увеличились в два раза по сравнению с началом месяца», — рассказали URA.RU в «МегаФоне». Самыми популярными брендами в области стали Texet, Itel, Nokia и Philips. Сотрудники мобильного оператора отметили, что каждый четвертый житель региона выбрал модели Texet TM-130 и Texet TM-120. В рейтинге также находятся модели: ITEL it2163R, которую выбрали 15% покупателей, Nokia TA-1174105 (7%), Texet TM-B226 (5%). В топе регионов с повышенным интересом к кнопочным телефонам, кроме Челябинской области, находятся Свердловская область с первым местом и Ханты-Мансийский автономный округ (второе место). Аналитики «МегаФона» отметили, что спрос на смартфоны, наушники, часы, браслеты и дата-кабели в сентябре остался на прежнем уровне. С началом проведения частичной мобилизации массовой закупкой кнопочных телефонов занялись граждане, бизнес и власти. Для снаряжения отправляемых в воинские части граждан миасские предприниматели и депутаты приобрели партию кнопочный девайсов. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября.

В Челябинской области в конце сентября по сравнению с началом месяца удвоился спрос на кнопочные телефоны. Как URA.RU сообщили в пресс-службе «МегаФона», область вошла в тройку лидеров УрФО по продажам кнопочных гаджетов. «Мы отметили повышенный спрос на кнопочные телефоны в своих салонах на территории Челябинской области. В конце сентября продажи увеличились в два раза по сравнению с началом месяца», — рассказали URA.RU в «МегаФоне». Самыми популярными брендами в области стали Texet, Itel, Nokia и Philips. Сотрудники мобильного оператора отметили, что каждый четвертый житель региона выбрал модели Texet TM-130 и Texet TM-120. В рейтинге также находятся модели: ITEL it2163R, которую выбрали 15% покупателей, Nokia TA-1174105 (7%), Texet TM-B226 (5%). В топе регионов с повышенным интересом к кнопочным телефонам, кроме Челябинской области, находятся Свердловская область с первым местом и Ханты-Мансийский автономный округ (второе место). Аналитики «МегаФона» отметили, что спрос на смартфоны, наушники, часы, браслеты и дата-кабели в сентябре остался на прежнем уровне. С началом проведения частичной мобилизации массовой закупкой кнопочных телефонов занялись граждане, бизнес и власти. Для снаряжения отправляемых в воинские части граждан миасские предприниматели и депутаты приобрели партию кнопочный девайсов. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября.