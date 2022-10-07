Борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Кольцово

Из-за предынфарктного состояния пассажира борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово. Самолет летел из Сочи в Екатеринбург, в пути одному из туристов стало плохо, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.
«В аэропорту Кольцово в 17.57 произошла экстренная посадка борта SVR-306 авиакомпании „Уральские авиалинии“, рейс Сочи — Екатеринбург. Причина — предынфарктное состояние пассажира», — сказал собеседник.
Несмотря на то, что лайнер изначально направлялся в Екатеринбург, посадка была заявлена как экстренная, пояснил источник. В аэропорту самолет встречали экстренные службы, в том числе бригада скорой помощи. Сейчас пассажиру оказывается медицинская помощь. Подробностей о его состоянии нет.
Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». Там пообещали ответить на вопрос позже.
Обновлено в 18:57, добавлен комментарий «Уральских авиалиний».
«Посадка прошла в штатном режиме. Самочувствие пассажира ухудшилось уже после посадки, на борт были вызваны медики», — отметили в авиакомпании.
Месяц назад сообщалось о другой экстренной посадке борта «Уральских авиалиний», направлявшегося из Екатеринбурга в Сочи. Тогда причиной стал сигнал о неисправности шасси.
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