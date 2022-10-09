В Челябинской области все дома и соцобъекты подключили к теплу

В регионе запущены все котельные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По информации от муниципалитетов Челябинской области 10 октября в регионе запущены все котельные, которые снабжают теплом дома и социальные учреждения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

«Практически весь жилой фонд и социальные учреждения обеспечены теплоснабжением. Возникающие аварийные ситуации устраняются оперативно», — заявили в пресс-службе ведомства.

В случае отсутствия тепла в жилых домах и отдельных квартирах жителям необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Если управляющая компания не назначена, то тогда в администрацию муниципалитета.