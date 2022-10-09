09 октября 2022
08 октября 2022

В Челябинской области все дома и соцобъекты подключили к теплу

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
В регионе запущены все котельные Фото:

По информации от муниципалитетов Челябинской области 10 октября в регионе запущены все котельные, которые снабжают теплом дома и социальные учреждения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

«Практически весь жилой фонд и социальные учреждения обеспечены теплоснабжением. Возникающие аварийные ситуации устраняются оперативно», — заявили в пресс-службе ведомства.

В случае отсутствия тепла в жилых домах и отдельных квартирах жителям необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Если управляющая компания не назначена, то тогда в администрацию муниципалитета.

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По информации от муниципалитетов Челябинской области 10 октября в регионе запущены все котельные, которые снабжают теплом дома и социальные учреждения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минстроя. «Практически весь жилой фонд и социальные учреждения обеспечены теплоснабжением. Возникающие аварийные ситуации устраняются оперативно», — заявили в пресс-службе ведомства. В случае отсутствия тепла в жилых домах и отдельных квартирах жителям необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Если управляющая компания не назначена, то тогда в администрацию муниципалитета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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