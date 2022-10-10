Погиб пермяк, принимавший участие в спецоперации с первых дней

Погибшего на Украине пермяка похоронят 12 октября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Контрактник из Юрлинского округа Пермского края, 26-летний Михаил Бачев погиб в ходе проведения спецоперации на Украине. О гибели военнослужащего сообщается на официальной странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Пермяк принимал участие в СВО с первых дней.

«В ходе проведения специальной операции на территории Украины при исполнении обязанностей военной службы погиб наш земляк, сержант Бачев Михаил Евгеньевич, уроженец деревни Большая Половина, Юрлинского округа. С 2015 года Михаил проходил службу по контракту, и с самых первых месяцев принимал участие в специальной операции. Администрация Юрлинского муниципального округа выражает искренние слова соболезнования семье, родным и близким Михаила», — отмечается на странице администрации в соцсети.

Прощание с погибшим контрактником состоятся 12 октября, в культурно-деловом центре села Юрла. Также 12 октября состоится прощание с другими военнослужащими из Пермского края, погибшими в ходе СВО: Максимом Постаноговым (село Карагай), Николаем Ларионовым (Александровск), Валентином Утробиным (Юксеево).

Вооруженные силы РФ с конца февраля проводят на территории Украины спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденная мера, направленная на защиту мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. По словам главы государства, российские военные уничтожают объекты военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.