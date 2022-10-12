Суд арестовал мужчину с Украины, готовившего теракт в тагильском военкомате

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, охрана, арест, решетка, закрытое лицо, камуфляжная одежда
Силовики ФСБ нашли в доме подозреваемого ингридиенты для бомбы Фото:

Задержанный силовиками ФСБ мужчина, который готовил теракт в военкомате Нижнего Тагила, помещен судом под стражу до окончания расследования. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ по Свердловской области.

«Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в УФСБ.

Там отметили, что подозреваемый пытался вызвать панику и нарушить работу военкомата. Сам мужчина отрицал вину и, несмотря на найденные в его доме вещества для взрывчатки, говорил, что не собирался подрывать здание.

Ранее региональное УФСБ публиковало кадры задержания мужчины. Его скрутили за несколько секунд. По предварительной информации, подозреваемый приехал с Украины в 2014 году.

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Задержанный силовиками ФСБ мужчина, который готовил теракт в военкомате Нижнего Тагила, помещен судом под стражу до окончания расследования. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ по Свердловской области. «Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в УФСБ. Там отметили, что подозреваемый пытался вызвать панику и нарушить работу военкомата. Сам мужчина отрицал вину и, несмотря на найденные в его доме вещества для взрывчатки, говорил, что не собирался подрывать здание. Ранее региональное УФСБ публиковало кадры задержания мужчины. Его скрутили за несколько секунд. По предварительной информации, подозреваемый приехал с Украины в 2014 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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