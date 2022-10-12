После смертельного ДТП в Перми на водителя автобуса возбудили дело

В Перми полиция возбудила уголовное дело в отношении местного водителя автобуса. Его подозревают в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека, сообщается в telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю.
«Мужчина, управляя маршрутным автобусом ЛИАЗ, при повороте направо с ул. Мира на ул. Братьев Игнатовых допустил наезд на пешехода-женщину 1986 года рождения», — говорится в telegram-канале ведомства. Пострадавшую госпитализировали, но от полученных травм она скончалась. По предварительной информации следователей, пермячка переходила дорогу на зеленый свет светофора.
ДТП произошло утром 12 октября. В тот момент в автобусе находились 20 человек, никто из них не пострадал.
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