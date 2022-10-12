12 октября 2022

После смертельного ДТП в Перми на водителя автобуса возбудили дело

Полиция возбудила уголовное дела на водителя автобуса, сбившего пермячку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые автобусы. Пермь, медведь, автобус, пермский период
Автобус допустил наезд на пермячку, которая переходила дорогу на зеленый цвет светофора Фото:

В Перми полиция возбудила уголовное дело в отношении местного водителя автобуса. Его подозревают в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека, сообщается в telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю.

«Мужчина, управляя маршрутным автобусом ЛИАЗ, при повороте направо с ул. Мира на ул. Братьев Игнатовых допустил наезд на пешехода-женщину 1986 года рождения», — говорится в telegram-канале ведомства. Пострадавшую госпитализировали, но от полученных травм она скончалась. По предварительной информации следователей, пермячка переходила дорогу на зеленый свет светофора.

ДТП произошло утром 12 октября. В тот момент в автобусе находились 20 человек, никто из них не пострадал.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В Перми полиция возбудила уголовное дело в отношении местного водителя автобуса. Его подозревают в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека, сообщается в telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю. «Мужчина, управляя маршрутным автобусом ЛИАЗ, при повороте направо с ул. Мира на ул. Братьев Игнатовых допустил наезд на пешехода-женщину 1986 года рождения», — говорится в telegram-канале ведомства. Пострадавшую госпитализировали, но от полученных травм она скончалась. По предварительной информации следователей, пермячка переходила дорогу на зеленый свет светофора. ДТП произошло утром 12 октября. В тот момент в автобусе находились 20 человек, никто из них не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...