После смертельного ДТП в Перми на водителя автобуса возбудили дело

Полиция возбудила уголовное дела на водителя автобуса, сбившего пермячку

13 октября 2022 в 10:05 Размер текста - 17 +

Автобус допустил наезд на пермячку, которая переходила дорогу на зеленый цвет светофора Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Перми полиция возбудила уголовное дело в отношении местного водителя автобуса. Его подозревают в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека, сообщается в telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю. «Мужчина, управляя маршрутным автобусом ЛИАЗ, при повороте направо с ул. Мира на ул. Братьев Игнатовых допустил наезд на пешехода-женщину 1986 года рождения», — говорится в telegram-канале ведомства. Пострадавшую госпитализировали, но от полученных травм она скончалась. По предварительной информации следователей, пермячка переходила дорогу на зеленый свет светофора. ДТП произошло утром 12 октября. В тот момент в автобусе находились 20 человек, никто из них не пострадал.

В Перми полиция возбудила уголовное дело в отношении местного водителя автобуса. Его подозревают в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека, сообщается в telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю. «Мужчина, управляя маршрутным автобусом ЛИАЗ, при повороте направо с ул. Мира на ул. Братьев Игнатовых допустил наезд на пешехода-женщину 1986 года рождения», — говорится в telegram-канале ведомства. Пострадавшую госпитализировали, но от полученных травм она скончалась. По предварительной информации следователей, пермячка переходила дорогу на зеленый свет светофора. ДТП произошло утром 12 октября. В тот момент в автобусе находились 20 человек, никто из них не пострадал.